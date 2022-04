Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: 2K

Mitte März kündigte Supermassive Games The Quarry an. Eine Gruppe Jugendlicher im verlassenen Summercamp, der 70er Jahre Sepiafilter und ein schauriges Geheimnis, das im tiefen Wald lauert. Was könnte ein besseres Setting für ein Horrorgame liefern?

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Das ikonische Setting von The Quarry haben wir bereits im letzten Beitrag erläutert. Wie auch in den anderen Games von Supermassive erlebt ihr einen interaktiven Film, in dem ihr eine Gruppe Jugendlicher steuert. Das Ziel? Die Nacht überleben und bis zum nächsten Morgen ausharren. Um Interessierten einen weiteren Vorgeschmack zu geben, präsentiert IGN ein 30-minütiges Gameplayvideo.

Sich auf einer nächtlichen Autofahrt zu verirren, kann heftige Konsequenzen nach sich ziehen. Das zeigt das erste Gameplay-Material von The Quarry auf eindrucksvolle Weise. Zu Beginn liefert uns Supermassive wieder einen atmosphärischen Intro-Song, der uns mit der düsteren Umgebung vertraut macht. Im Anschluss darauf lernen wir Max und Laura kennen, die sich auf dem Weg zu Camp Hackett’s Quarry verfahren haben. Dass dieser Abend das Schicksal der beiden besiegelt haben könnte, erwartet das Paar zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, welche finsteren Machenschaften der Polizist Travis im Schilde führt. Allerdings wissen wir nach Titeln wie Until Dawn, dass nicht alles ist, wie es auf dem ersten Blick zu sein scheint. Vielleicht möchte der gruselige Polizist die Umgebung nur von dem Retten, was in dem schaurigen Keller lauert.

Am 10. Juni könnt ihr diesem Mysterium selbst auf die Schliche kommen. Dann erscheint The Quarry für PC, PlayStation und Xbox möglich. Weitere Infos und Möglichkeiten zur Vorbestellung liefert die offizielle Website.