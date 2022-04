Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Die langerwartete Rückkehr des Dune-Universums in die Welt der Videospiele steht kurz bevor: Dune: Spice Wars von Funcom und Shiro Games startet schon am 26. April in den Early Access auf Steam wo sich der Titel bereits einer großen Fangemeinde erfreuen darf. Die Verbindung aus Echtzeit-Strategie mit 4X-Elementen trumpft mit vier unterschiedliche Fraktionen, die auf dem Wüstenplaneten Arrakis um das wertvolle Spice kämpfen auf. Jede davon soll sich wie im beispielsweise in Wacraft, anders und eizigartig spielen lassen. Stärken und Schwächen müssen genau ausgelootet werden um das wertvolle Spice für sich zu beanspruchen. Als neueste Fraktion stellt Funcom nun den Wüstenstamm der Fremen vor.

Bewegt in Dune: Spice Wars eure Fraktion geschickt übers Schlachtfeld und erobert den Wüstenplaneten für euch

Der Mix aus Echtzeit-Strategie und 4X-Elementen basiert auf Frank Herberts Sci-fi-Meisterwerk Dune. Auf dem Wüstenplaneten Arrakis wetteifern vier Fraktionen um die wertvollste Ressource im Universum: Spice.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neben dem Termin für den Early Access-Start, wurde auch die vierte spielbare Fraktion enthüllt, die Fremen. Sie können einfacher durch die Wüste reisen und locken seltener die riesigen Sandwürmer an als andere Fraktionen. Die Fremen schließen sich auch leichter mit den versteckten Sietches (neutralen Eingeborenensiedlungen) zusammen und haben somit eine einzigartige Ausgangslage, um die Kontrolle über den Planeten zu erlangen. Die größte Stärke der Fremen ist somit ihre Geschwindigkeit und Angepasstheit an den Planeten. Mehr als jede andere Fraktion haben sie einen natürlichen Vorteil in der Wüste und können sich dort am besten bewegen, was ein entscheidender Vorteil im Krieg um den Wüstenplaneten ist.

Die Fremen nutzen die Wüste für sich. Sowohl zum Überleben, als auch für die Schlacht

Als Atreides, Harkonnen, Schmuggler oder Fremen finden die Spieler ein Gleichgewicht aus militärischer Macht, Infiltration, politischem Einfluss und Ressourcen-Management. Jede Fraktion hat eigene Stärken und Schwächen. Die Erkundung der Wüste, Expansion und Kontrolle haben nur ein Ziel: Das Spice muss fließen. Jede Entscheidung die ihr in Dune: Spice Wars trefft, hat weitreichende Konsequenzen auf eure Kampagne.

Die Einheiten der Fremen passen sich perfekt an die Wüste an und können durch Überraschungstaktiken schnell die Überhand gewinnen

„Bei so vielen großen Dune-Fans im Studio, ist die Begeisterung, die ich jeden Arbeitstag erlebe, sehr echt. Wir hoffen, das spiegelt sich im Spiel wider. Mit all dieser Leidenschaft für die Bücher und dem Wissen, das wir durch die Entwicklung von Northgard angesammelt haben, können wir es kaum erwarten, den Titel an unsere Spieler zu übergeben.“ Sagt Sebastien Vidal, CEO von Shiro Games.

Doch es kommt noch mehr. Die Entwickler haben noch große Pläne mit dem epischen Sci-Ficiton Franchise vor. Neben Dune: Spice Wars entwickelt Funcom auch ein Open-World-Survival-Multiplayerspiel, das im Dune-Universum angesiedelt ist. Das Unternehmen hat die exklusiven Rechte, Dune-Spiele auf PC und Konsolen zu veröffentlichen.

Mehr Informationen zu Dune: Spice Wars gibt es unter pr.funcom.com und dunegames.com. Noch mehr hochwertiger Strategie und Reichs-Simulation gibt es mit Crusaders King 3, das vor kurzem für die Playstation und Xbox Konsolen erschienen ist.