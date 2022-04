Please enable JavaScript



Ulisses Digital hat einen neuen Trailer zu Forgotten Fables: Wolves on the Westwind vorgestellt. In diesem lernen interessierte Abenteurer das Setting der Visual Novel kennen.

Nedime und Alrik, eine Magierin und ein Krieger – beide sind von ihrer Vergangenheit geplagt und müssen sich nun ihren Ängsten stellen, um ein großes Unheil abzuwenden. Davon erzählt das neuste DSA-Spiel Forgotten Fabrles: Wolves on the Westwind. Mit einem der beiden Helden ziehen Spieler gen Thorwal, wo sich eine düstere Macht ausbreitet. Nun müssen sie eine Gruppe mutiger Abenteuer zusammenstellen, um mehr über diese finstere Energie herauszufinden und ihr Treiben zu beenden. Dafür muss die Heldengruppe eisigen Kälten, mysteriösen Wäldern, der stürmischen See und geheimnisvollen Tunnelsystemen trotzen. Ob sie allerdings ihr Ziel erreicht und dem Spuk ein Ende bereitet, hängt allein von euren Entscheidungen ab.

Forgotten Fables: Wolves on the Westwind erzählt in Form eine Visual Novel die Geschichte einer Heldengruppe aus dem Pen & Paper-System Das Schwarze Auge. Mit diesem Adventure werdet ihr in die Lore der Welt eintauchen und selbst zum Abenteurer werden. Dabei lässt euch die reaktive Storyline mehrere Handlungsmöglichkeiten offen, die über den Ausgang eures Abenteuers entscheiden. Neugierige können somit die Geschichte mehrere Male spielen und alle Enden freischalten.

Hinter der bösen Macht in Wolves on the Westwind könnte sich der Namenlose Gott verbergen. Er gilt in der Welt von Aventurien als das personifizierte Böse und als Widersacher der 12 Hauptgötter. Wer sich dem Namenlosen nah fühlt, hüllt sich meist in Purpur oder violett. Also genau in der Farbe, die immer wieder in den Trailern zu sehen ist. Ob er allerdings wirklich die Rolle des Widersachers annimmt, könnt ihr bald selbst herausfinden.

Forgotten Fables: Wolves on the Westwind erscheint im Mai für PC und iPad. Die Visual Novel kann bereits auf Steam der Wunschliste hinzugefügt werden.