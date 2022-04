Please enable JavaScript



Vom 07. bis zum 14. April 2022 verschenkt Epic diesmal gleich zwei Gratis-Spiele, die aber unterschiedlicher kaum sein könnten. So profitiert natürlich ein jeder Spieler. Die, die eher Lust auf erste, düstere Mystery-Krimi-Geschichten haben, greifen zu The Vanishing of Ethan Carter. Für Gelegenheitszocker und Freunde des Jump ’n’ Run und des Rogue-lite Genres gibts diese Woche Rogue Legacy

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter ist sein seinem Release 2014 inzwischen zum Kult-Spiel geworden. Das düstere Adventure, in dem wir als Privatdetektivs Paul Prospero eine seltsame Mordserie zu lösen versuchen, begeisterte zahlreiche Spieler und Kritiker durch seine fesselnde Story und clevere Rätsel-Einlagen. Die ländliche Landschaft des nordamerikanischen Kontinents lädt zum Erkunden und Hinweise aufspüren ein, was wir als ausgebildete Spürnase natürlich auch tun sollten, um die Wahrheit über Ethans Verschwinden – und das Schicksal seiner Familie rauszufinden.

Die detailreiche Umgebung voller diverser Areale wie Dörfer, Wiesen, Wälder, Ruinen passt perfekt zum schummrigen, faszinierenden Mystery-Krimi-Setting

Das THQ Nordic und The Astronauts Spiel ist perfekt für regnerische April-Tage geeignet und fühlt sich wie ein guter Krimi-Roman an. Nur mit einer Prise übernatürlichem, denn unser Charakter kann mit den Toten kommunizieren und sie um Hilfe bei den Ermittlungen bitten.

Rogue Legacy

Als krasses Kontrastprogramm bietet Rogue Legacy ausgefallene Hüpf- und Kampfaction in einem typischen Fantasy-Setting. Als Krieger, Magier oder Jäger springt und schnetzelt ihr euch durch verschiedene Bereiche. Der Kniff dabei, jedes Mal, wenn ihr virtuell sterbt, übernimmt einer eurer Nachkommen und das mit unterschiedlich per Zufallsprinzip ausgewürfelten Werten, Boni und Nachteilen. Was macht ihr, wenn euer aktueller Charakter unter Höhenangst leider und nicht über eine Kluft springen kann? Rogue Legacy verleiht dem alt-bekannten Genre einen netten Twist und sollte auch Rogue-lite-Einsteigern gefallen.

