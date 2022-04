Please enable JavaScript



In Sachen Gratis Games und Ingame Drops hat Amazon Prime Gaming in nur wenigen Jahren mit Epic Games und anderen Spiele-Abo-Diensten aufgeholt. Um euch eins der zahlreichen Gratis-Spiele diesen Monat zu sichern, braucht ihr nur ein Amazon Prime Konto, schon könnt ihr den Download-Code auf der Seite aufrufen und jedes Spiel ab da für immer behalten, auch wenn ihr Prime mal deabonniert habt.

Eine bunte Auswahl an Amazon Prime Games

Prime Gaming hat ab dem 1. April acht neue Titel auf Lager. Passend zum Start in den Frühling geht es diesen Monat raus in die Natur, sei es nun auf den Rasen in Plants vs Zombies: Battle for Neighborville oder in die Schale einer liebenswerten, Steuerbetrug betreibenden Rübe in Turnip Boy Commits Tax Evasion.

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Game of the Year Edition Deluxe – Eines der besten RPGs aller Zeiten, mit einer fantastisch detaillierten Welt voller spielerischer Freiheiten und richtungsweisender Grafik, jeder Menge Quests und spannenden Erkundungstouren. Für Fans ausgefallener Rollenspiele, die Mal eine Pause von Elden Ring brauchen.

– Eines der besten RPGs aller Zeiten, mit einer fantastisch detaillierten Welt voller spielerischer Freiheiten und richtungsweisender Grafik, jeder Menge Quests und spannenden Erkundungstouren. Für Fans ausgefallener Rollenspiele, die Mal eine Pause von Elden Ring brauchen. Plants vs Zombies: Battle for Neighborville – In dem verrückten, veganen Konflikt zwischen fauligen Hirntoten und heimischer Flora verschlägt es die Spieler an den äußeren Rand von Neighborville und wieder zurück.

– In dem verrückten, veganen Konflikt zwischen fauligen Hirntoten und heimischer Flora verschlägt es die Spieler an den äußeren Rand von Neighborville und wieder zurück. Monkey Island™ 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge™ – Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood und sein nun zombifizierter Erzfeind LeChuck kehren im Kult-Adventure von LucasArts zurück. Perfekt, um sich auf das frisch angekündigte Return to Monkey Island einzustimmen.

– Möchtegern-Pirat Guybrush Threepwood und sein nun zombifizierter Erzfeind LeChuck kehren im Kult-Adventure von LucasArts zurück. Perfekt, um sich auf das frisch angekündigte Return to Monkey Island einzustimmen. Nanotale – Typing Chronicles – Im geistigen Nachfolger zum vielgepriesenen Epistory schlüpfen Spieler in die Rolle einer jungen Archivistin, die Geheimnisse und Mysterien einer sterbenden Welt katalogisiert, um herauszufinden, was genau mit dem Herzen der Magie nicht stimmt.

– Im geistigen Nachfolger zum vielgepriesenen Epistory schlüpfen Spieler in die Rolle einer jungen Archivistin, die Geheimnisse und Mysterien einer sterbenden Welt katalogisiert, um herauszufinden, was genau mit dem Herzen der Magie nicht stimmt. Guild of Ascension – Das taktische Action-RPG mit Roguelike-Elementen verbindet rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeit-Kombo-Systemen. Spieler können Waffen schmieden, Freundschaft mit Tieren schließen und begegnen seltsamen Kreaturen.

– Das taktische Action-RPG mit Roguelike-Elementen verbindet rundenbasierte Kämpfe mit Echtzeit-Kombo-Systemen. Spieler können Waffen schmieden, Freundschaft mit Tieren schließen und begegnen seltsamen Kreaturen. Turnip Boy Commits Tax Evasion – In der Rolle einer liebenswerten, Unruhe stiftenden Rübe geht es darum, Steuern zu hinterziehen, indem pflanztastische Rätsel gelöst, Gemüse geerntet und riesige Bestien bekämpft werden – alles, um die korrupte Gemüseregierung zu stürzen.

– In der Rolle einer liebenswerten, Unruhe stiftenden Rübe geht es darum, Steuern zu hinterziehen, indem pflanztastische Rätsel gelöst, Gemüse geerntet und riesige Bestien bekämpft werden – alles, um die korrupte Gemüseregierung zu stürzen. Galaxy of Pen and Paper – Spieler können ihren ganz eigenen Game Master und ihre Rollenspiel-Gruppe aus dem Jahr 1999 erstellen. Die Charaktere erforschen entfernte Planeten, bekämpfen seltsame Aliens und Retten die Galaxie in der Ära von Modems und Disketten.

– Spieler können ihren ganz eigenen Game Master und ihre Rollenspiel-Gruppe aus dem Jahr 1999 erstellen. Die Charaktere erforschen entfernte Planeten, bekämpfen seltsame Aliens und Retten die Galaxie in der Ära von Modems und Disketten. House of 1000 Doors: Family Secrets – Auf ihrer Reise, den Toten zu helfen, gerät Kate Reed in vier unglaubliche Mysterien, die sie in Welten führen, die sie sich nie vorstellen konnte. Für Geschichte und Mythologie Nerds, die aus Games auch gerne was lernen.

Prime-Mitglieder können sich auf weitere tolle Inhalte im April freuen, darunter auf Ingame-Drops zu GTA Online, League of Legends, Red Dead Online, Valorantund mehr. Das gesamte Lineup ist auf gaming.amazon.com zu finden.