Seit letztem Herbst ist Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Honokami Chronicles für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Jetzt kündigt SEGA an, dass der DLC mit einem neuen Charakterpaket im Sommer diesen Jahres erscheinen soll.

Zwei große Veröffentlichungen kommen auf Demon Slayer-Fans im Sommer zu. Zum einen wird die Switch-Version von Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Honokami Chronicles am 10. Juni erhältlich sein. Vorbestellungen werden ab sofort entgegengenommen. Die digitale Vorbestellerversion enthält neben dem Basisspiel eine Reihe kosmetischer Inhalte, einen Charakterfreischaltschlüssel und 16.000 Kimetsu-Punkte. Die Handlung des Spiels stellen wir euch in einem weiteren Beitrag vor.



Zum anderen soll der kostenpflichtige DLC erscheinen, über den im Laufe der Zeit viele freischaltbare Figuren verfügbar sein werden. Den Anfang macht der der Dämonenjäger Tengen Uzui, den Anime-Fans aus Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Entertainment District Arc kennen. Im Zuge regelmäßiger Updates sollen die Figuren Nezuko, Tanjiro, Zen’itsu, Inosuke, Daki und Gyutaro ebenfalls kostenpflichtig erhältlich sein.

