SEGA hat am heutigen Nachmittag angekündigt, dass Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles im Sommer für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Spiel zum erfolgreichen Anime ist bereits für PC, Xbox und PlayStation erhältlich.

Im Oktober letzten Jahres erschien der Arena-Fighter von CyberConnect2. Jetzt gibt Publisher SEGA bekannt, dass am Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles am 10. Juni für die Nintendo Switch erscheinen wird. Rächt die Familie des jungen Tanjiro und werdet zu der Klinge, die Dämonen richtet!

Wenn im Sommer Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles für die Nintendo Hybrid-Konsole erscheint, können sich Spieler nicht nur auf das Basisspiel freuen. Die Switch-Version wird außerdem alle Post-Launch-Inhalte besitzen, zu denen auch sechs neue, spielbare Charaktere gehören. Weitere Inhalte der Switch-Version sind Online-Missionen, die Kimetsu-Punkte zum Freischalten zusätzlicher Belohnungen einbringen, und Balance-Anpassungen des Kampfsystems.

Die Story von Demon Slayer

Die Geschichte von Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist zur Taisho-Zeit in Japan (1912-1926) angesiedelt. Sie erzählt von dem Jungen Tanjiro, dessen Familie von Dämonen grausam getötet wird. Neben ihm überlebt noch Tanjiros jüngere Schwester Nezuko. Diese wird allerdings in einen Dämonen verwandelt. Von Racheglüsten getrieben wird Tanjiro zum Demon Slayer und schwört nicht nur seine Schwester wieder in ein Menschen zu verwandeln. Er will auch den Dämon töten, der seine Familie auf dem Gewissen hat.

Das Spiel basiert auf der Manga-Serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, die von 2016 bis 2020 lief. Der darauf basierende Anime wird seit 2019 ausgestrahlt. Bei der Produktion des Videospiels schlüpfen die originalen Synchronsprecher in ihre Rollen und vertonen die Charaktere. Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles ist auf englischer und japanischer Sprache vertont. Dazu gibt es deutsche Untertitel.

