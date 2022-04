Please enable JavaScript



Gestern Nachmittag verkündeten Lucasfilm Games und Skydance New Media die Zusammenarbeit an einem neuen Action Adventure, das im Star Wars-Universum angesiedelt sein soll. Die Leiterin dieses Projekts hat ein Händchen für Blockbuster. Also sollten wir uns auch diesen Titel schonmal vormerken.

Im Dezember hatte Lucasfilm Games noch gemeinsam mit Quantic Dream Star Wars Eclipse angekündigt. Nun hat das geschichtsträchtige Studio noch ein weiteres Eisen im Feuer. Gemeinsam mit Skydance New Media kündigte Lucasfilm Games ein neues Star Wars Action Adventure an.

Skydance New Media ist in der großen Gaming- und Filmindustrie keine unbekannte Nummer. Im Portfolio des Multimedia-Konzerns befinden sich Filme wie The Old Guard, Top Gun: Maverick, Mission: Impossible – Fallout und vieles mehr. Auch im Gaming-Bereich hat sich das Studio bereits mit den Titeln Archangel und The Walking Dead: Saints & Sinners einen Namen gemacht. Im letzten Jahr gab Skydance eine Kollaboration mit Marvel bekannt, das wie Star Wars mittlerweile auch zum Disney-Konzern gehört. Auch die Präsidentin der New Media Division ist eine erfahrene Spezialistin. Amy Henning besitzt über 30 Jahre Erfahrung in der Gaming-Industrie und hat ihr Talent bereits an Titeln wie der Uncharted-Reihe und Soul Reaver/ Legacy of Kain unter Beweis gestellt.

Dank der reichhaltigen Erfahrung von Lucasfilm Games und Skydance New Media ist ein großer Erfolg fast schon vorherzusehen. Ob die beiden Unternehmen diesen Erwartungen gerecht werden, wird die Zukunft zeigen.

