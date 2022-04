Ein neues Volk prügelt sich auf die Map von Warhammer 40K: Battlesector! Die Necrons sind da und erhalten ihren eigenen DLC, sodass ihr nun deren Fraktion ebenfalls befehligen könnt. Im Laufe des Tages wird das Update für PC und Konsolen erhältlich sein.

Die Necrons haben 60 Millionen Jahre ruhend in ihren Grüften verbracht. Doch jetzt ist die Zeit der Ruhe vorbei und die metallenen Krieger formieren sich zu einem mächtigen Heer. Die Schlachtreihen bestehen aus 14 neuen Einheiten, die je eigene Waffen, Skills und Gameplay-Mechaniken mit sich bringen. Während Krieger und Unsterbliche an vorderster Front in den Krieg ziehen, können die Lychgarde und Prätorianer flexibel eingesetzt werden. Für einen zielgenauen Angriff eigenen sich die Eliminatoren und die Hexjäger-Destruktoren.

Gemeinsam mit dem DLC erscheint heute ein kostenloses Update für den Singleplayer-Modus. Die drei Fraktionen Blutengel, Tyraniden und Necrons treten in einer epischen Schlacht gegeneinander an und finden so heraus, wer sich auf dem Schlachtfeld am längsten halten kann. Wenn ihr den DLC nicht besitzt, könnt ihr zwar nicht die Fraktion der Necrons übernehmen, aber immerhin gegen sie spielen.

Warhammer 40K Battlesector ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das seit Juli letzten Jahres für PC, PlayStation und Xbox erhältlich ist. Entwickelt wurde es von Black Lab Games. Vor Kurzem ist Total War: Warhammer 3 veröffentlicht worden. Was es damit auf sich hat, verraten wir euch hier.