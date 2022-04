Lange stand es zur Debatte, ob der Horror-Multiplayer Evil Dead: The Game ungeschnitten in Deutschland erscheinen werde. Fans wollten kein geschnittenes Gameplay wie bei Dying Light 2: Stay Human. Doch nun gibt die USK Aufschluss.

Fans des Kult-Franchise können sich freuen. Wie der Eintrag bei der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle zeigt, wird Evil Dead: The Game ungeschnitten mit einem USK 18 Verweis in Deutschland erhältlich sein. Der Titel kann bereits jetzt unter anderem bei Amazon vorbestellt werden.

In dem asynchronen Horrorspiel Evil Dead: The Game habt ihr die Möglichkeit als einer von vier Überlebenden oder als einzelner Dämon loszulegen. Die Aufgabe ersterer besteht darin, die Seiten des Necronomicons und den Dolch des Kandarian zu finden, um den Dämonen zurück in die Hölle zu schicken. Mit Hilfe von Waffen und allerlei möglichen Ausrüstungsgegenständen könnt ihr euch dem Dämon und seinen Machenschaften zur Wehr setzen.

Spielt ihr als Dämon, müsst ihr die Mission der Überlebenden so gut es geht erschweren. Hierfür könnt ihr nicht nur Fallen legen oder Handlanger beschwören. Ihr könnt selbst in Bäume, Autos und sogar Menschen einfahren. Macht euch davon selbst ein Bild, wenn ihr die Gameplay-Videos in Augenschein nehmt.

Evil Dead : The Game wird am 13. Mai für PC, Xbox und PlayStation erhältlich sein . Mehr Infos findet ihr auch auf der offiziellen Website.