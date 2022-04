Please enable JavaScript



Die neue Season von Riders Republic steht in den Startlöchern! Showdown bietet euch einen neuen Multiplayer-Modus, neue Fahrzeuge, neue Outfits und vieles mehr. Gerade werden noch einige Wartungsarbeiten an dem Titel abgeschlossen. Doch im Laufe des Tages solltet ihr mit vollem Karacho in die neue Season starten können.

Seid ihr bereit für Showdown? Die neue Saison in Riders Republic hält einige spannende Features für wagemutige Adrenalin-Junkies bereit. Ganz vorn mit dabei ist der neue Multiplayer-Modus in der Showdown-Arena. Zwei Teams treten in diesem neuen Wettkampf gegeneinander an. Ihr Ziel ist es, Blitze in die Sicherungszone zu bringen und Punkte zu kassieren. Doch die Konkurrenz schläft nicht und nutzen Wege, um euch die Blitze abzuluchsen. Arbeitet also zusammen und zeigt euren Gegnern, wer über mehr Können verfügt!

Zu einer neuen Saison gehören natürlich auch neue Fahrzeuge. Die Riders Republic hält daher drei neue Bikes für euch bereit. Der Juggernaut, die Spinne und der Scharfschütze bestechen mit ihrem supercoolen Aussehen und besonderen Fertigkeiten. Damit einhergehend werdet ihr endlich Wheelies auf euren Bikes vollziehen können.

Auch in sozialer Hinsicht tut sich einiges bei Riders Republic. Zum einen stellt Ubisoft das neue Clan-System vor. Gründet einen Clan, ladet bis zu 63 weitere Freunde ein und gründet eure eigene Community innerhalb der Riders Republic. Außerdem soll es bald eine Twich Extension geben, mit der Streamer ihre Community an ihrer Reise durch die Republic teilhaben lassen können.

Das erste Jahr von Riders Republic hat Ubisoft bereits in der Roadmap vorgestellt. Wie der Launch des rasanten Adventures verlief, erfahrt ihr hier.