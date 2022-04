Please enable JavaScript



Seit dem gestrigen Abend ist die PS4-Version von Sherlock Holmes Chapter One erhältlich. Passend zu dem Release veröffentlichte Frogwares einen Launch-Trailer, in dem wir den Meisterdetektiv von neuem in sein Abenteuer durchstarten sehen können.

Seit November letzten Jahres ist Sherlock Holmes Chapter One für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Schon vor der Veröffentlichung hatte Frogwares sowohl eine PS4- als auch eine Xbox One-Version des Detective Adventures angekündigt. Allerdings musste letztere aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine (dem Hauptsitz von Frogwares) auf unbestimmte Zeit verschoben. Umso erfreulicher ist es, dass die PlayStation 4-Version seit dem gestrigen Abend endlich erhältlich ist.

In Sherlock Holmes Chapter One erlebt ihr einen noch jungen, etwas unerfahrenen Sherlock. Gemeinsam mit seinem besten Freund Jonathan besucht er die Mittelmeerinsel Cordova, um den sich jährenden Todestag seiner Mutter zu betrauern. Doch kaum ist das Duo dort angekommen, schon findet es sich in einem Spinnennetz des Verbrechens wieder, das sich komplett über die Insel zu erstrecken scheint.

In diese Wirrungen können nun auch Gamer an der PS4 endlich eintauchen.

