Diese Woche wirds beim Epic Games Gratis-Spiel ganz bizarr. Mit zwei skurrilen Titeln will die Gamingplattform eure Lachmuskeln angreifen. Just Die Already und Paradigm sind definitiv die absurdesten Spiele, die in den letzten Wochen verschenkt wurden, doch gerade deshalb einen Blick wert.

Just Die Already: Wie lange überlebt euer Rentner?

Von den Machern des Goat Simulators ist das verrückte Sandbox-Abenteuer Just Die Already, das Fans von absurden kleinen Games sich nicht entgehen lassen sollten. Als wütender Rentner müsst ihr in einer extrem gefährlichen Welt ums überleben kämpfen. Schwarzer Humor und absurde Gags sind hier die Kernelemente, noch mehr als das „Action-Gameplay“, welches stellenweise an Simpsons Hit and Rund oder die GTA-Reihe erinnert. Nur allzu ernst sollte man hier nichts nehmen. Kurzweiliger Spaß steht hier na erster Stelle.

Ihr könnt sogar mit bis zu vier Freunden eure virtuellen Rentner gegeneinander antreten lassen und schauen, wer am längsten überlebt. Die Gefahr lauert hier an jeder Straßenecke. Wilde Tiere, fiese Millennials oder der Großstadtdschungel. Ihr müsst stets auf der Hut sein, um den Rekord im „am längsten überlebt“ bei den zahlreichen Herausforderungen zu halten. Sogenannte Rentengutscheine sind eure begehrte Beute bei dem ganzen Chaos.

Paradigm: Verrücktes Space-Adventure mit ungewöhnlicher Begleitung und absurdem Setting

Paradigm bringt euch dagegen in völlig andere Sphären. Als buntes Mutantenwesen müsst ihr euch in einem post-apokalyptischen, Osteuropa bewähren. Dabei werdet ihr von einem Süßigkeiten-kotzenden Faultier auf eurer Reise begleitet. Zusammen ergibt das ein Point-and-Click-Adventure, das es so noch nie gab und definitiv eure Schmerzgrenzen an schlechtem, aber auch gutem Humor austesten wird. An Fantasie und Kreativität wurde hier definitiv nicht gespart.