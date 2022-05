Please enable JavaScript



Kein Spiel steht heutzutage für die Produktionshölle in der modernen Videospielentwicklung wie Ubisofts Piraten Action-Adventure Skull and Bones, das bereits 2017 angekündigt wurde. Danach gab es aber, abseits von Verschiebungen, nichts Neues zum Open-World-Titel, der sich stark an Assassin’s Creed IV: Black Flag orientieren soll. Nun sorgen geleakte Bilder für Aufruhr im Netz. Ist ein Release schon am Horizont erkennbar?

Das ist nach dem Leak über Skull and Bones bekannt

Das geleakte Video enthält dabei nicht nur kurze Schnipsel von Gameplay-Aufnahmen oder schwer erkennbare, mit der Handykamera gefilmte Sequenzen, sondern ist eine vollständige Präsentation, wie sie theoretisch auch auf einer E3 hätte gezeigt werden können. Eine Erzählerstimme gibt den Storyrahmen vor und erläutert, wie man im Spiel Aufträge annimmt, auf Beutefahrt und Schatzjagd geht sowie die eigene Crew trainiert. So werden wir während des goldenen Zeitalters der Piraterie im Indischen Ozean unterwegs sein, unser eigenes Schiff steuern und ausstatten können sowie allerhand weiterer „Freibeuter-Dinge“ tun können.

Keep your eyes on the horizon… 🏝️ pic.twitter.com/BWaH9QfYUb — Skull & Bones (@skullnbonesgame) April 29, 2022

Der Clip zeigt ebenso auch andere Skull and Bones Gameplay-Mechaniken, durch die man erkennt, dass das Piraten-Spiel in der Entwicklung schon weit fortgeschritten zu sein scheint. Vielleicht könnte uns bald ein offizielles Update von Ubisoft erwarten. Zuletzt verriet der französische Entwickler, dass Skull and Bones trotz Singleplayer in erster Linie ein „Multiplayer First“ Spiel werden soll.

Zwar war es wohl nicht geplant, diese Bilder bereits jetzt der Öffentlichkeit zu präsentieren, doch hat Ubisoft trotzdem bereits bestätigt, dass es sich in der Tat um offizielle Aufnahmen handelt und verspricht gleichzeitig mehr Details in naher Zukunft. Allerdings kann es durchaus noch sein, dass sich bis dahin die zu sehenden Mechaniken und Infos stark verändern könnten. Ein erstes und durchaus optimistisches Lebenszeichen von Skull and Bones ist der Leak aber allemal.