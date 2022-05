In einem neuen Trailer von Vampire: The Masquerade – Swansong lernen wir einen der spielbaren ProtagonistInnen kennen. Dürfen wir vorstellen? Das ist Galeb, der älteste und einer der gefürchtetsten Vampire in Boston.

In knapp zwei Wochen könnt ihr den Mysterien der amerikanischen Stadt auf die Schliche kommen. Doch bevor es soweit ist, lernt noch einmal die ProtagonistInnen von Vampire: The Masquerade – Swansong im Detail kennen. Im aktuellen Trailer steht Galeb im Vordergrund. Als Mitglied des Ventrue-Clans trägt Galeb meistens blaue Anzüge, was der Farbe seines Clans entspricht. Weil die älteren Vampire beinah ausnahmslos Boston verlassen haben, ist er das aktuell älteste Mitglied der dort ansässigen Camarilla. Im Laufe seines Lebens hat er viele Orte bereist, die ihm aber alle irgendwann überdrüssig wurden.

Wegen seines reichhaltigen Erfahrungsschatzes ist Galeb die Rechte Hand des Prinzen und wird mit besonders herausfordernden Missionen betraut. Diese erfordern nicht nur einen erfahrenen Kämpfer, der ordentlich einstecken muss. Durch seine lange Existenz ist Galeb auch im Umgang mit Sterblichen vertraut, sodass er die Maskerade ohne weitere Probleme bewahren kann.

Doch durch sein hohes Alter befindet er sich auch in einer schwierigen Situation, in der er nicht nur sein Handeln, sondern auch das seiner Umgebung in Frage stellt.

Galebs Fähigkeiten in Vampire: The Masquerade – Swansong offenbaren sich vor allem durch einen zusätzlichen Disziplin-Strang. Während die jüngeren Protagonistinnen lediglich 3 Disziplinen besitzen, ist Galeb mit einer zusätzlichen Disziplin ausgestattet. Diese verleiht ihm eine hohe Resistenz gegen physische und psychische Angriffe.

Emem, Galeb und Leysha

Am 19. Mai können Fans und Interessierte Galebs Fähigkeiten selbst austesten, wenn Vampire: The Masquerade – Swansong für PC, PlayStation und Xbox erscheint. Vorbestellungen könnt ihr auf der offiziellen Website tätigen. Wir haben übrigens noch einen Gameplay-Trailer für euch.