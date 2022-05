Die zweite Season von Halo Infinite 2 steht in den Starlöchern. Mit dem heutigen Tag erwarten euch nicht nur zwei neue Maps, sondern auch drei neue Modi, die wir euch im Folgenden genauer vorstellen werden.

Heute Abend startet die Halo Infinite Season 2! Wie 343 Industries via Twitter bekannt gegeben hat, könnt ihr ab heute Abend um 20 Uhr die neuen Features von Lone Wolves erkunden. Zum einen bieten die zwei neuen Maps Cataslyst und Breaker neue Schauplätze für spannende Battles. Zum anderen liefern die drei neuen Modi King of the Hill, Land Grab und Last Spartan Standing eine Menge Abwechslung.

Im Modus King of the Hill spawnt ein neutraler Hügel zwischen zwei Teams. Beide Teams kämpfen darum, den Hügel für sich zu beanspruchen, indem sie Punkte sammeln und eine Erfassungsleiste auffüllen. Ist diese Anzeige voll, erhält das entsprechende Team einen Punkt und ein anderer Hügel spawnt irgendwo auf der Map.

Der Modus Land Grab funktioniert nach einem ähnlichen System. Dieses Mal erscheinen allerdings drei neutrale Zonen auf der Map, die erobert werden müssen. Wenn alle drei erobert sind, erscheinen drei neue neutrale Zonen. Welches Team zuerst 11 Punkte erzielt, gewinnt.

Der Modus Last Spartan Standing ist an das Thema von Lone Wolves angelehnt. Auf einer großen Map tummeln sich 12 Spieler, die jeweils mit 5 Respawns ausgestattet sind. Sobald sie keine mehr besitzen, können sie an dem Spiel nicht mehr teilnehmen. Wer einen Kill erzielt, erhält ein Waffenupgrade. Das Match endet, wenn nur noch ein Spartan steht.

Das war unsere Übersicht zur Halo Infinte Season 2 Lone Wolves. Den ausführlichen Talk der Entwickler zu der Season könnt ihr euch auf Halo Waypoint ansehen. Weitere Infos zum Multiplayer haben wir hier für euch.