Seit Gründung im Jahr 2020 hat Gunzilla Games einen Shooter angekündigt, der eine völlig neue Gameplay-Erfahrung liefern soll. Nun ist der Tag endlich gekommen und das junge Studio präsentiert seinen Debüttitel Off The Grid.

Eine dystopische Zukunft erwartet uns in dem Cyberpunk-Shooter Off The Grid von Gunzilla. Ein stürmischer Krieg wird auf der Oberfläche einer tropischen Insel ausgetragen, auf der sich insgesamt 150 Spieler tummeln. Sie alle werden von unterschiedlichen Fraktionen auf Attentats- und Sabotagemissionen entsandt, um den Marktanteil ihrer eigenen Fraktion zu vergrößern. Jede Entscheidung der Spieler beeinflusst die Handlung des Shooters und damit auch das Gameplay aller anderen. Je weiter Spieler in im Spiel voranschreiten, desto mehr werden sie feststellen, dass die Linien zwischen Held und Bösewicht verschwimmen, während sie alle um ihr eigenen Überleben kämpfen.

Die Gameplay-Erfahrungen von Off The Grid

Wie der Teaser von Off The Grid bereits zeigt, werden Spieler verschiedenste Anpassungsmöglichkeiten an ihren Charakteren vornehmen können, um in der Kriegsführung der Zukunft fußzufassen. Nicht nur werden Spieler die Möglichkeiten haben, verschiedene Items selbst herzustellen. Sie werden diese auch verbessern und untereinander tauschen können. So bietet der spannende Shooter neben des PvPvE-Gameplays auch eine soziale Ebene, die sich wahrscheinlich auch auf die in-Game-Ereignisse auswirken wird.

Chief Visionary Officer, Neill Blomkamp, äußert sich über das Storytelling von Off The Grid wie folgt:

Mit OTG wollen wir nicht nur das Battle Royale 2.0 schaffen, indem wir den Spielern eine tiefe Progression ermöglichen, sondern auch eine sich entwickelnde Welt erschaffen, die ein Eigenleben entwickelt und sich jedes Mal auf unerwartete Weise verändert, wenn ein Spieler das Spiel erneut betritt. Mit einer innovativen Herangehensweise an den Battle Royale-Kernablauf und einer tiefgreifenden erzählerischen Erfahrung geben wir jedem Element des Spiels einen Sinn, so dass die Spieler die OTG-Welt immer wieder besuchen können, in der es immer etwas Neues zu finden und zu erforschen gibt, und in der wir das Spiel erweitern können.

Off the Grid soll 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Mehr zu Gunzilla liefern wir euch in unserer Übersicht.