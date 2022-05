Vor einem Monat bestätigte Geoff Keighley die Rückkehr des Summer Game Fest 2022. Am gestrigen Abend folgte endlich eine genaue Terminierung. Wer sich zu diesem Zeitpunkt in den USA, Kanada oder dem Vereinigen Königreich aufhält, kann sogar Teil einer besonderen Darbietung werden.

Ein großes Event voller neuer Ankündigungen, Trailer und Updates erwartet uns im Sommer diesen Jahres. Am 9. Juni um 20 Uhr findet das Summer Game Fest 2022 statt, das wie üblich über YouTube und Twitch live verfolgt werden kann. In dem neuen Trailer kündigen die Veranstalter außerdem an, dass einige IMAX-Kinos in den USA, dem Vereinigten Königreich und Kanada die Show ebenfalls ausstrahlen werden. Der Trailer zeigt außerdem einige Highlights aus dem letzten Jahr.

Mit diesem Update beginnen natürlich die Spekulationen darüber, welche Games im Rahmen der diesjährigen Veranstaltung gezeigt werden könnten. Einige Insider stellen bereits Neuigkeiten zu Call of Duty: Modern Warfare II in Aussicht.

Das Summer Game Fest 2022 dient auch in diesem Jahr als Ersatzveranstaltung verschiedener Showcases von einzelnen Publishern. Zumindest ist davon auszugehen, da bisher nur Microsoft einen eigenen Showcase gemeinsam mit Bethesda angekündigt hat. Zwar ist die genaue Teilnehmerliste noch ungewiss, doch wir können uns auf einen erneuten Sommer voll spannender Reveals freuen. Seht euch hier noch einmal die Kickoff-Veranstaltung des letzten Jahres an.