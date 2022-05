Please enable JavaScript



Der Spieleentwickler und Publisher NetEase Games hat ein Streaming-Event Ende Mai angekündigt. Innerhalb dieses Livestreams werden 15 Spiele behandelt, von denen sechs brandneu sind. Wir werfen einen Blick auf die Highlights des kommenden Streams.

Habt ihr schon am 20. Mai um 19:30 Uhr was vor? Dann schaut doch im Livestream von NetEase auf Facebook, Twitch und YouTube vorbei! Während dieses Events wird der Publisher nicht nur sechs brandneue Spiele enthüllen. Es wird auch Updates zu bereits bekannten Games wie Harry Potter: Magic Awakened, Der Herr der Ringe: Rise to War und Naraka: Bladepoint geben.

Im Februar diesen Jahres kündigte NetEase gemeinsam mit Portkey Games Harry Potter: Magic Awakened an. Dieses Mobile-Game verknüpft MMORPG- mit Kartenspielelementen und verspricht eine neue Herangehensweise an das Harry Potter-Universum. Stellt euch spannenden Kartenspiel-Duellen mit anderen Spielern oder nutzt eure Fertigkeiten, um euch gegen magische Tierwesen zu behaupten. Während des Livestreams soll es weitere Informationen zu dem Spiel geben.

Quelle: NetEase

Im Herbst letzten Jahres eroberte NetEase mit einem epischen Strategiespiel die Mobile-Bildschirme. Mit Lord of the Rings: Rise to War taucht ihr zu den Ringkriegen in Mittelerde ein. Nachdem ihr euch einer Fraktion angeschlossen habt, erobert ihr in epischen Gefechten nach und nach die Karte. Dabei habt ihr die Möglichkeit, bekannte Figuren aus der Geschichte als eure Generäle zu rekrutieren. Im Livestream sollen künftige Events angekündigt werden.

Quelle: NetEase

Das letzte Highlight der NetEase Connect 2022 ist Naraka: Bladepoint. Das Battle Royale ist seit August letzten Jahres für PC erhältlich und entführt euch in eine riesige Welt, die sowohl in der Horizontalen als auch in der Vertikalen erkundet werden kann. Schon lange warten Fans auf einen Konsolen-Release zum dem actionreichen Fighter. Vielleicht erhalten wir während des Livestreams ein Update dazu.