1047 Games hat das Startdatum der Splitgate Beta Season 2 bekannt gegeben. Bis zum Release-Datum wird das Entwicklerstudio regelmäßig neue Informationen zu der kommenden Saison veröffentlichen. Es lohnt sich also auf den Sozialen Netzwerken des Studios vorbei zu schauen. Auch die Saisonseite fasst alles Wichtige über die kommende Season zusammen.

Die Splitgate Beta Season 2 bringt enthält unter anderem ein neues Matchmaking-System, eine verbesserte Map, drei neue Spielmodi, den 108-item Battle Pass, Map-Creator-Updates und verschiedene Quality of Life-Verbesserungen. Während einige Punkte in den nächsten Wochen genauer vorgestellt werden, geht 1047 Games jetzt schon auf zwei kleinere Gameplay-Verbesserungen ein.

Eine nützliche Verbesserung der Splitgate Beta Season 2 beschäftigt sich mit dem Item Shop. Wenn ihr jetzt einen Einkauf tätigen möchtet, müsst ihr die entsprechende Taste eine Sekunde lang gedrückt halten. Mit diesem Feature gehören versehentlich getätigte Einkäufe der Vergangenheit an.

Die zweite Gameplay-Verbesserung ist in erster Linie eine optische. Die Fangzone von King of the Hill hat eine neue Animation erhalten. Mehr Informationen möchten 1047 Games noch nicht mit uns teilen.

Allerdings gibt es drei Daten, auf die wir euch aufmerksam machen möchten. Am 23. Mai erwartet euch die verbesserte Map, während am 27. Mai der Reveal des neuen Spielmodus ansteht.

Schließlich wird die Splitgate Beta Season 2 am 2. Juni für alle Spieler verfügbar sein. Wir werden auch zu weiteren Updates auf dem Laufenden halten.

