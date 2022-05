Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint Mario Strikers: Battle League Football für die Switch. Heute hat Nintendo ein Demo-Event angekündigt, mit dem Nintendo Switch Online-Mitglieder bereits jetzt schon erste Matches ausprobieren können.

In 14 Tagen könnt ihr wohl in das verrückteste Fußballspiel aller Zeiten einsteigen! Wer zunächst an einem Probetraining teilnehmen möchte, kann an dem kommenden Demo-Wochenende teilnehmen. Wer Nintendo Switch Online-Mitglied ist, kann ab sofort die Demo von Mario Strikers: Battle League Football kostenlos herunterladen. Am Samstag, den 4. Juni und Sonntag, dem 5. Juni könnt ihr schließlich zu den folgenden Uhrzeiten in Mehrspieler-Matches einsteigen:

Samstag: 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr 21:00 bis 22:00 Uhr

Sonntag 5:00 Uhr bis 6:00 Uhr 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr 21:00 bis 22:00 Uhr



In Mario Strikers: Battle League Football nehmt ihr an der wohl verrücktesten Partie Fußball aller Zeiten teil. Ja, ihr müsst noch immer einen Ball ins Tor befördern und gemeinsam mit euren Teamkollegen den Sieg davon tragen. Aber davon abgesehen, könnt ihr mit den schmutzigsten Tricks arbeiten, um das gegnerische Team dem Erdboden gleich zu machen. Wie das genau von statten geht, erklären wir euch in unserem Gameplay-Beitrag.

Die chaotische Partie Fußball wird ab dem 10. Juni exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich sein.