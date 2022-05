Please enable JavaScript



Letzte Woche überraschte uns noch die Gratis-Version von Borderlands 3, nun haut Epic den nächsten Shooter-Knüller raus. Bis zum 02. Juni 2022 habt ihr noch Zeit, euch im Epic Games Store die komplette Bioshock Collection komplett gratis zu holen und für immer zu behalten. Ein unschlagbarer Deal! Gehört schon der erste Bioshock Teil zu einem der besten Story-Action-Shooter, die jemals entwickelt wurden.

Das erwartet euch in der Bioshock Collection

Bioshock 1, Bioshock 2 sowie den bisher letzten Teil Bioshock Infinite und alle dazugehörigen DLCs beinhaltet das Gratis-Paket. Allesamt sind sie auch natürlich die neuen überarbeiteten und aufgehübschten Versionen. Das erste Spiel ist vor allem mit seiner nervenaufreibenden und bombastisch inszenierten Story und dem Twist am Ende legendär. Der zweite war ein würdiger Nachfolger, der zwar zu wenig Neues versuchte, doch uns noch mehr von der Unterwasserstadt Rapture bot und auch in einen Big-Daddy ähnlichen Anzuges schlüpfen lässt. Der 2013 erschienene bisher letzte Teil Bioshock Infinite spaltet zwar bis heute die Gemüter, hat aber mit Elizabeth eine der sympathischsten Nebenfiguren in Videospielen überhaupt. Die Wolkenstadt Columbia sowie die Geschichte rund um denren geheimnisvollen Anführer sind hoch spannend und auch mit Maßstäben des ersten Bioshocks gemäßen unglaublich gut geschrieben.

Vor allem der erste Original-Bioshock hat sogar noch einige intensive Horror-Elemente, die das Shooter- und Story-Erlebnis noch einmaliger und spannender machen.

Die ganze Reihe kennzeichnet sich natürlich durch mehre ikonische Elemente. Die fesselnde, philosophisch angehauchte Story rund darum, was es heißt, ein Mensch zu sein und sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, ist große Kunst der Videospielentwicklung. Weswegen alle schon sehnsüchtig auf die hoffentlich baldige Ankündigung eines vierten Teils von 2K Games und Irrational Games warten. Ohne große Spoiler lässt sich sogar sagen, dass wenn man aufmerksam oder mehrmals die komplette Reihe, insbesondere den ersten und dritten Teil spielt, sich eine überspannende Gesamthandlung entwickelt, über die man noch lange, lange rätseln kann. Speziell die Infinite Story-DLCs Seebestattung (Episode I & II) sind hierfür sehr zu empfehlen.

Eine der besten Videospiel-Trilogien aller Zeiten

Gameplay-technisch bestehen alle Spiele aus abwechslungsreichen Kampf-, Rätsel- und Storypassagen. Ersteres ist durch den Einsatz von Plasmiden, besondere Fähigkeiten, die wie eine Art „Magie“ in der Welt funktionieren, äußerst spannend. In keinem anderen Spiel könnt ihr eure Gegner mit Kugeln zusetzen, sie mit einem Schwarm Krähen aus der Deckung locken, um sie dann mit einem Erdbeben in die Luft zu schleudern und noch verwundbarer machen. Die Waffen gehören dabei zwar zur klassischen, bekannten Sorte, doch liegt hier der Fokus sowieso mehr auf der Welt, den sehr unterschiedlichen Städten Rapture und Columbia, die fast schon wie eigene Protagonisten fungieren sowie den kleinen und großen Geschichten, die sich darin entwickeln.

Also worauf wartet ihr noch. Schnappt euch euren Epic Account oder macht einen neuen und sichert euch auf der Epic Games Store Seite die preisgekrönte Bioshock Collection. Dutzende Stunden Shooter-Spaß und eine der intensivsten Videospielerfahrungen, die es auch heute mit aktuellen Games aufnehmen kann, erwarten euch!