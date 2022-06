Der Kickoff zum Summer Game Fest 2022 lieferte uns zahlreiche Spiele, die in uns verschiedenste Emotionen auslösten. In diesem Beitrag wollen wir einen Blick auf die besonders gruseligen Titel werfen. Wir präsentieren euch einen ersten Gameplay-Trailer zu The Callisto Protocol sowie die zwei Neuheiten Layers of Fears und Aliens: Dark Descent.

The Callisto Protocol: Wann ist viel Blut zu viel Blut?

Während des letzten State of Play wurde der Titel mit einem Cinematic-Trailer angekündigt. Nun liefert Striking Distance Studios erstes Gameplay-Material zu The Callisto Protocol. Dieser weiß nicht nur mit seiner gestochen scharfen Grafik zu überzeugen. Die brutalen Gameplay-Szenen und die Unmengen an Blut lösen auch in hartgesottenen Horrorfans den Ekel aus.

Aber auch Dead Space-Fans können sich erneut über einige Kleinigkeiten freuen: Sowohl der Anzug als auch manche Bewegungen des Protagonisten Jacob Lee erinnern an das kultige SciFi-Game.

Am 2. Dezember 2022 erscheint The Callisto Protocol für PC, PlayStation und Xbox.

Bloober Team setzt beliebte Reihe fort

Schon im Oktober letzten Jahres hatte Bloober Team eine Fortsetzung der Layers of Fear-Reihe angekündigt. Nun enthüllt der Entwickler den vollständigen Namen des Titels und liefert uns gleich einen ersten Trailer mit. Layers of Fears scheint an die Ereignisse des ersten Teils und die dazugehörige Erweiterung Layers of Fear: Inheritance einzugehen. Doch präsentiert uns Bloober Team wieder einen neuen Blickwinkel. Nun erfahren wir die tragische Familiengeschichte aus der Sicht der Mutter.

Im Frühjahr 2023 soll Layers of Fears für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen.

Die Aliens sind zurück!

Focus Entertainment und Tindalos Interactive enthüllten während des Livestreams das kommende Horror-Adventure Aliens: Dark Descent. Dieses mal verschlagen uns die Ereignisse auf den Mond Lethe, wo Colonial Marines einen Xenomorph-Ausbruch bekämpfen müssen. Erkundung, Survival und Bekämpfung – auf diese drei Prinzipen kommt es an, wenn Aliens: Dark Descent 2023 für PC, PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Das war unsere Übersicht zu den Horror-Highlights des Summer Game Fest. Die gesamte Veranstaltung könnt ihr euch hier nochmal ansehen.