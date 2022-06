Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Zwar keine komplett neuen Ankündigungen, doch trotzdem spannend, wie es um bereits bestätigte und bekannte Spiele steht. Zu diesen gab es gestern auf dem Summer Game Fest eine Menge neuer Infos und Updates, die wir hier für euch zusammentragen.

Gotham Knights Nightwing Character Trailer

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für das vor kurzem noch für 2022 bestätigte WarnerBros Action-Adventure Gotham Knights gab es einen eigenen Trailer für Batmans Schützling, ex-Robin und einen der spielbaren Charaktere Nightwing. Mit seinen ikonischen elektrischen Sticks sowie weiteren Gadgets ausgerüstet sorgt Dick Grayson für eine Menge Chaos unter den Gangstern Gothams. Was deutlich hervorsticht ist, wie unterschiedlich Nightwing sich im Vergleich zu Batgirl, Robin und Red Hood spielen soll.

Warhammer 40,000: Darktide Gameplay Trailer

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für das kommende Warhammer 40,000: Darktide gab es einen frischen Gameplay-Trailer. Darin sehen wir die vierer Koop-Shooter-Action in einem düsteren Warhammer 40K Setting. Mutierte Gegner, riesige Nekropolen und fette Knarren sind hier das Markenzeichen. Wie das erste Warhammer 40,000 Rollenspiel von den Machern von Patchfindern aussehen wird, könnt ihr hier nachlesen. Am 13. September 2022 soll es so weit sein, wenn Warhammer 40,000: Darktide für alle aktuellen Plattformen erscheint und wir uns mit vier unterschiedlichen Charakteren und ihren einzigartigen Fähigkeiten durch Gegner-Horden auf Tertium kämpfen können.

Marvel’s Midnight Suns Character Trailer

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für das kommende Marvel’s Midnight Suns, einem Mix aus taktischem, XCOM-liken Rollenspiel und Sammelkartenspiel von Firaxis in Kooperation mit Marvel, gab es auf dem Summer Game Fest einen neuen CGI-Character-Gameplay-Trailer. Zu coolen Metallica Klängen sehen in „Darkness Falls“ wir den Antihelden Venom der gegen die Dämonin Lilith antritt, Spider-Man der scheinbar an der Seite des Vampirjägers Blade kämpft sowie Wolverine, Ghostrider und die dämonischen Horror-Formen des Hulks und Venom. Midnight Suns ist noch für dieses Jahr angelündigt und soll am 07. Oktober erscheinen.

Cuphead: The Delicious Last Course

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Neues gab es beim Summer Game Fest auch vom heiß erwarteten Cuphead-DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Zum bockschweren 2-D-Shoot and Run Plattformer gab es einen Trailer, der uns die neuen Levels und die neue Charakterin Chalice zeigt. Am 30. Juni 2022 soll der Bezahl DLC für alle gängigen Plattformen erscheinen und uns wieder Stunden vor den Bildschirm zerren, wenn wir neue, geheimnisvolle Areale auf der Tintenfassinsel erkunden.