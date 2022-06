Please enable JavaScript



Heute Nacht fand der Capcom Showcase statt. Im Rahmen dessen enthüllte das Unternehmen spannende Updates zum Resident Evil-Franchise. Freut euch auf Neuigkeiten zu RE Village, RE 4 und weiteren Teilen der Reihe. Außerdem gibt es endlich einen Starttermin für den Multiplayer.

Neuigkeiten zu Resident Evil Village

Der PlayStation State of Play enthüllte bereits erste Neuigkeiten zum Resident Evil Franchise. Doch heute Nacht zeigte Capcom, was in den nächsten Monaten noch alles auf Fans zukommen wird.

Ab dem 28. Oktober erscheinen die Winters-Erweiterung für Resident Evil Village. Diese enthält einen 3rd-Person-Modus für die Kampagne, neue Modi im Söldner-Modus und den DLC Shadows of Rose. Dieser DLC setzt 16 Jahre nach den Ereignissen von Village an und verfolgt die Geschichte von Rosemary Winters, der Tochter von Ethan. Zum gleichen Datum wird die Resident Evil Village Gold Edition veröffentlicht, ein Bundle aus Winters-Erweiterung und Hauptspiel. Außerdem launcht der langersehnte Multiplayer Resident Evil: Re:Verse ebenfalls an diesem Datum.

Angst in vielen Formen

Natürlich kamen die Entwickler auch auf das Remake von Resident Evil 4 zu sprechen. Sie betonten, dass man die Schlüsselgefühle wie Angst, Einsamkeit und Blendung vom Fanatismus verstärken wolle. Man wolle ein neues Gameplay-Erlebnis bereithalten, wenn das Remake am 24. März 2023 erscheint.

Bis dahin könnt ihr euch mit RE 2, RE 3 und RE biohazard begnügen. Diese Teile der Reihe sind ab heute für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich und bieten 4K-Auflösung, Ray Tracing, hohe Frame Rate und 3D-Audio. Auch das Haptische Feedback der DualSense-Wirless-Controller wird genutzt. Wer bereits über PS4 und Xbox One zockt, kann das digitale Upgrade-Programm und Smart Delivery kostenlos nutzen. Für den PC stehen ebenfalls für alle drei Titel Patches bereit.

Das waren die Updates zum RE-Franchise während des Capcom Showcase. Was noch passiert ist, geben wir euch im Laufe des Tages bekannt.