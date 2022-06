Please enable JavaScript



Todd Howard hat sich bereits in einigen Episoden von Into the Starfield zu Wort gemeldet. Jetzt äußert sich der Game Director zu den kommenden Bethesda-Titeln. Von The Elder Scrolls 6 und Fallout 5 sind bereits die Rede. Doch wann können wir mit welchem Game rechnen?

Der Hype um Starfield ist real. Nachdem uns Bethesda in den letzten Jahren beeindruckendes Gameplay geliefert hat, können wir es kaum erwarten zu einer Odyssee in den Sternen aufzubrechen. Doch was kommt eigentlich danach? In einem Interview mit IGN geht Game Director Todd Howard auf diese Frage ein. Auf die Raumfahrt-Adventure soll zunächst The Elder Scrolls VI folgen. Im Anschluss darauf soll der Release von Fallout 5 anstehen. Genaue Release-Termine nennt Howard allerdings nicht.

Werfen wir einen Blick auf die Produktionszeiträume der einzelnen Bethesda-Titel, könnte sich der ganze Prozess nämlich noch lange hinauszögern. Die Arbeiten an Starfield hat Bethesda zum Beispiel bereits 2015 aufgenommen. Wenn der Titel im nächsten Jahr erscheint, liegen ganze sieben Produktionsjahre hinter dem Titel. Auch wenn die Produktion von The Elder Scrolls VI bereits begonnen hatte, wurde diese zunächst wegen Starfield auf Eis gelegt. Der Release dieses Sequels könnte sich also noch einige Jahre ins Land ziehen. Dementsprechend brauchen wir wohl mit Fallout 5 nicht in den nächsten 5 Jahren zu rechnen.

Ob die ganzen Titel Xbox-exklusiv werden, steht auf einem anderen Blatt. Zwar beuterte Xbox bereits, dass man keine Monopolstellung aufbauen wollte. Doch es ist fraglich, ob die wirtschaftlichen Interessen nicht irgendwann überwiegen.

Trotzdem vergisst Bethesda seine Fallout-Fans nicht und präsentierte deshalb ein neues Update zu Fallout 76. Dieses stellen wir euch in einem weiteren Beitrag genauer vor.