Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Bethesda

Am Sonntag fand bereits der Xbox & Bethesda Showcase statt. Doch damit endete die Welle an Neuigkeiten nicht. Am gestrigen Abend fand der Xbox Games Showcase Extended statt, der nochmal tiefere Einblicke in verschiedene Titel lieferte. Wir werden euch eine Zusammenfassung über einige Neuigkeiten liefern.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Euch hat am Sonntag der Tiefgang gefehlt? Dann ist der Xbox Games Showcase Extended genau das richtige für euch. In der fast zweistündigen Übertragung lieferten verschiedene Produzenten und Entwickler spannende Informationen zu den kommenden Videospielen. Wir liefern euch einen kleinen Überblick und richten unseren Fokus vor allem auf die Games, die am Sonntag nicht erwähnt wurden.

Eine kurze Zusammenfassung der erwähnten Games

Nach einigen Eindrücken des letzten Xbox Fan Fest lieferte man uns einen neuen Trailer zu Valheim, das im Herbst diesen Jahres in den Xbox Game Pass für PC zieht. Im kommenden Jahr wird der Titel auch für die Xbox verfügbar sein. Daraufhin lieferte Pete Hines von Bethesda weitere Informationen zu Starfield und Redfall, während er die Wichtigkeit der Release-Verschiebung betonte. Damit einhergehend ging er auf den Individualisierungsfreiraum in Starfield ein. Im Zuge dessen kam er ebenfalls auf Fallout 76 und The Elder Scrolls Online zu sprechen.

Im Anschluss darauf folgten erneute Überblicke zu NARAKA: Bladepoint, Grounded und Ara: History Untold. Daraufhin gab es neue Einblicke in den Microsoft Flight Simulator und in High on Life, gefolgt von Pentiment. Darauf folgte Behind the Scenes-Material zu As Dusk Falls, wobei wir erfuhren, dass sich die Macher von unter anderem von The Breaking Bad inspirieren lassen haben. Weiter ging es mit dem Forza Horizon 5 DLC für Hot Wheels Unleashed und der Ankündigung zu Halo Cosmetics in Fall Guys. Schließlich folgte noch ein weiterer Deep Dive in Minecraft Legends.