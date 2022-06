Wir heizen euch in diesem Sommer nochmal ordentlich ein mit unserem Gamers.de Gewinnspiel! Dank LC Power können wir einen LC-M27-4K-UHD-144-V2 Monitor unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen!

Der LC-M27-4K-UHD-144-V2 ist ein Monitor, der auf all eure Gaming-Wünsche eingeht. Dank der 4K Ultra HD-Auflösung in Kombination mit dem IPS-Panel erlebt ihr nicht nur ein gestochen scharfes Bild. Euch erwartet außerdem ein unfassbar großes Farbvolumen für ein immersives Spielgefühl. Hinzu kommt eine Bildschirmwiederholungsrate von 144 Hz, mit dem ihr ruckelfrei in euer nächstes Match starten könnt.

Gleichzeitig ist der LC-M27-4K-UHD-144-V dank seines höhenverstellbaren Standfusses und dem drehbaren Bildschirm ein echter Alltagshelfer. Nehmt einfach einige Einstellungen in Windows vor – und schon arbeitet ihr im Hochformat an wichtigen Dokumenten.

Zu guter Letzt ist der LC-M27-4K-UHD-144-V2 mit seiner RGB-Rückenbeleuchtung ein echter Hingucker. So bietet der LC Power-Monitor nicht nur eine geniale Gaming-Erfahrung, er sorgt außerdem für stimmungsvolle Beleuchtung.

Na, interessiert? Dann meldet euch hier bei unserem Gewinnspiel an und freut euch schon bald auf ein außergewöhnliches Gaming-Erlebnis!