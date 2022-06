Please enable JavaScript



Im April diesen Jahres ist Dune: Spice Wars in den Early Access getreten. Nun präsentieren Shiro Games und Funcam ein wichtiges Update für das Strategy-Game: Den Multiplayer-Modus. Jetzt könnt ihr eure Freunde zu einem spannenden Kampf um das Spice herausfordern.

Wer erringt am Ende die Oberhand im Kampf um das Spice? Diese Frage könnt ihr euch ab sofort zusammen mit euren Freunden stellen. In Dune: Spice Wars ist der Multiplayer-Modus jetzt verfügbar, der euch verschiedene Möglichkeiten zum Spielen liefert. Zum einen könnt ihr euch in 2v2-Matches herausfordern und in Teamarbeit strategische Entscheidungen treffen. Dann gibt es noch den Free-for-all-Modus, in dem bis zu vier Spieler in den Streit um die kostbare Ressource eintreten. Entscheidet euch für die Atreides, Harkonnen, Fremen oder Schmuggler und erkämpft für eure Fraktion den Sieg.

Mit dem Release des Multiplayer-Modus ist noch längst nicht Schluss. Wie Funcom in der Roadmap präsentiert, soll noch in diesem Sommer ein weiteres Update folgen. Dieses soll eine brandneue Fraktion enthalten. Zu einem nicht angekündigten Datum soll ein weiteres Update euch auf Tuchfühlung mit euren Kommandeuren schicken. Wir stellen euch die weiteren Pläne in einem Beitrag genauer vor.

Falls ihr Dune: Spice Wars noch nicht ausprobiert habt, lohnt sich jetzt eine Anschaffung. Aktuell gibt es einen Rabatt von 20% auf Steam.