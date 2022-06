Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Für alle Strategie- und Brettspielfans wartet diese Woche im Epic Games Store eine echte Überraschung. Bis zum 30. Juni 2022 gibts nämlich A Game Of Thrones: The Board Game gratis abzuholen! Eine Mischung aus taktischer Rundenstrategie und schickem Brettspieldesign in der fantastischen Welt von Eis und Feuer erwartet euch.

Tolle Umsetzung eines erfolgreiches Game of Thrones Brettspiels

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vor allem zu Pandemiezeiten wurden immer mehr Gesellschafts- und Brettspiel als digitale Version umgesetzt. Nun auch mit A Game Of Thrones: The Board Game. Auf einer an die Total War Reihe erinnernden großen Karte von Westeros müsst ihr durch strategische Planung, Diplomatie und Militär nach und nach den Einfluss eures Hauses ausbauen. Dabei könnt ihr euch mit bis zu sechs Spielern online zusammentun oder lokal allein mit fünf computergesteuerten Spielern. Denn wie beim analogen Original macht auch die digitale Version des Game of Thrones Brettspiels mit Freunden am meisten Spaß.

Übersicht ist alles. Um erstmal zu verstehen, was die verschiedenen Felder, Aktionen, Marker und Co. machen, gibt es ein ausgezeichnetes Tutorial für Anfänger

Das Spiel verläuft dabei Rundenweise und in jeder Runde habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, wie ihr auf der Karte agiert. Baut ihr eure Wirtschaft und Versorgung auf? Investiert ihr in politische Intrigen oder sogar Attentate? Stellt ihr eine neue Armee auf? Die Wahl liegt bei euch. Doch Ressourcen sind knapp und jeder Feldzug, jede Eroberung muss gut überlegt sein. Durch bestimmte Aktionen verdient ihr euch verschiedene Marker, die euch strategische und soziale Spielvorteile gewähren, um eure Gegner ins Schwanken zu bringen. Manchmal ist die stille Machtdemonstration und listige Täuschung, effektiver als das Schwert. Kooperatives Spielen ist auch üblich und Allianzen und Zweckbündnisse können für eine Weile ebenfalls sehr nützlich sein. Doch Achtung, ihr wisst nie, was euer Gegenspieler wirklich plant. Euren eigenen Einfluss auf Westeros auszubauen, ist stets das oberste Ziel.

Ebenso wie im Brettspiel ist auch im digitalen A Game Of Thrones: The Board Game das von den Büchern und nicht der Serie inspirierte Artdesign grandios. Jeder Charakter und jede Landschaft sieht genauso aus wie man es ich beim Lesen vorgestellt hat und entspricht viel mehr der originalen George R. R. Martin Vision als die HBO Serie. Für alle, die ihre alte Spielegruppe wiederbeleben wollen oder sich einfach erneut in die faszinierende und atmosphärische Fantasy-Welt stürzen und ihre eigenen Intrigen und Komplotte schmieden wollen, ist A Game Of Thrones: The Board Game eine Pflicht-Gratis-Abholung im Epic Games Store.