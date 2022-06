Please enable JavaScript



Auch nach 2 Jahren wird das Live-Service-Game Marvel’s Avengers von Square Enix weiter mit neuen Inhalten und neuen Charakteren gefüttert. Der neuste Eintrag in die Heldengalerie ist, passend zum bald erscheinenden neuen Thor Film Love and Thunder, Jane Forsters mächtige Thor. Doch was hat der alternative, weibliche Thor auf dem Schlachtfeld so zu bieten?

Das macht Jane Forsters mächtige Thor aus

The Mighty Thor bietet eine neue Möglichkeit, die Mjölnir-schwingende Göttin des Donners zu erleben, entweder solo oder mit Freunden. Ihre einzigartigen Bewegungs- und Kampffähigkeiten sind eine erstklassige Erweiterung für jedes Einsatzteam, das in der Avengers-Initiative Missionen erledigt. Deutlich unterscheidet sie sich im Gameplay auch vom Original-Thor und hat ein ganz neues Bewegungs- und Kampfrepertoire.

In Marvels’s Avengers ist Jane Foster die mächtige Thor, Trägerin des legendären Mjölnir. Sie wird von ihrem Gewissen und ihrer Entschlossenheit geleitet – außerdem sie eine brillante Ärztin. Jane musste nicht nur mit ihrer eigenen Krebsdiagnose fertig werden, sondern setzte sich nach dem Vorfall am A-Day auch noch für die Inhumans ein, bis Mjölnir nach ihr rief. Zu ihrer Überraschung konnte sie ihn problemlos hochheben und verwandelte sich in The Mighty Thor! In dieser Gestalt und mit dieser Macht breitet sich ihr Krebs nicht weiter aus, und sie schloss sich den Avengers an, als diese wieder zusammenkamen, um AIM zu bekämpfen.

Wegen der von AIM entfesselten Tachyonenstürme und der Scientist Supreme findet sich Jane kurz darauf in einem neuen, fremden Universum wieder. Sie muss nun mit der Jane Foster zusammenarbeiten, die dort bereits existiert, genau wie der Rest der Avengers, um die Risse genauer zu untersuchen.

Der Marvel’s Avengers WARTABLE Deep Dive über The Mighty Thor steht hier noch einmal für euch bereit: