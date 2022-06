Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: 2K

2K gibt heute einige Einblicke in die kommende Season 8 von NBA 2K22. In der kommenden Season geht es sechs Wochen lang um Ruhm und athletische Größe. Außerdem könnt ihr von morgen an das Leben eines echten Superstars der NBA zelebrieren.

Shaquille O’Neal gilt als eine der Legenden in der NBA. Mit dem morgigen Start der Season 8 von NBA 2K22 feiert ihr das Vermächtnis dieses herausragenden Athleten. Damit auch ihr zeigen könnt, welche Größe in euch schlummert, erwarten euch neue Features in Meine Karriere und Mein Team. Natürlich erwarten euch auch eine Reihe neuer Belohnungen.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Meine Karriere von NBA 2K22 hält für euch neue Courts und neue Ausstattungen bereit. Zum Beispiel können SpielerInnen mit Level 30 ihre Go-Karts in The City und Cancha Del Mar mit dem neuen Schleim-Skin ausstatten. Wer bereits in Level 40 mitspielt, schlüpft in die geflügelten Dash2K I-Schuhe. Außerdem könnt ihr ganz im Motto der NBA Finals eure Spieler mit Gold ausstatten. Von goldener Brille, über goldene Trikots und Shorts, bis hin zu goldenen Arm-Sleeves, Hut und Anzug ist alles dabei.

Quelle: 2K

Bei Mein Team stehen einige Spieler im Vordergrund, die über Jahrzehnte hinweg die Basketball-Community geprägt haben. Damit einhergehend gibt es unter anderem einen Endspiel-Jokic, eien INvincible Dr. J Token im Markt und einen Invincible Dominique Wilkins als Belohnung für 2000 Siege im Triple Threat. Außerdem erwarten euch ein Kobe- und Shaq-Pack sowie neue Signature Challanges, die sich um AI, Kobe, MJ und LeBron drehen.

Weitere Infos zu der kommenden Season von NBA 2K22 könnt ihr dem aktuellen Courtside Report entnehmen. Sportlich geht es weiter mit Mario Strikers: Battle League Football.