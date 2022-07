Maxis und Electronic Arts haben den Erweiterungspack Highschool-Jahre für Die Sims 4 angekündigt. Werdet nochmal zum Teenager und erlebt die Jugend eurer Sims auf nie dagewesene Weise.

Wenn ihr an eure Teenagerjahre zurückdenkt, was fällt euch da als erstes ein? Der kommende Erweiterungspack von Die Sims 4 setzt sich genau mit dieser Zeit unseres Lebens auseinander und entführt uns in ein Alter voller aufregender Momente und Selbstfindung.

In diesem Erweiterungspack wagen junge Sims den Spagat zwischen Schule und Freizeit, während sie eine Menge über sich selbst lernen. Ob sie die Highschool besuchen oder mit Freunden eine ausführliche Shopping-Tour machen und ihren Interessen nachgehen… die neue Nachbarschaft Copperdale macht alles möglich.

Abgesehen vom Alltagsleben an der Highschool könnt ihr traumhafte Dates am Plumbite Pier erleben, Bubble Tee mit Freunden trinken und im TeeTreff nach Kleidung stöbern. Dort und im Secondhandladen findet ihr außergewöhnliche Kleidung von unter anderem Serena Williams und Lapoze MicTribou, die euch dank der Zusammenarbeit mit der Mode-Marktplatz-App Depop zur Verfügung steht.

Neben den extracurricularen Aktivitäten eurer Highschool könnt ihr außerdem den Abschlussball besuchen. Vom Promposal bis zur Gestaltung eures Abschlussball-Outfits könnt ihr alles selbst in die Hand nehmen und so ein unvergessliches Erlebnis für eure Sims gestalten.

Die Sims 4: Highschool-Jahre erscheint am 28. Juli für PC, PlayStation und Xbox. In einem weiteren Erweiterungspack sind die Wölfe los, schaut doch mal rein.