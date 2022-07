Please enable JavaScript play-rounded-fill



Supermassive Games und 2K geben bekannt, dass der Horrorfilmabend noch nicht vorbei ist. Seit gestern ist der neue Multiplayer-Modus Wolfsrudel von The Quarry online. Dieser ermöglicht neue Gameplay-Erlebnisse für eine gesamte Gruppe.

Seit nun einem Monat sorgt The Quarry für den ultimativen Sommergrusel und lässt Fans an einem filmreifen Gameplay-Erlebnis teilhaben. Jetzt wird diese Erfahrung um dem neuen Modus Wolfsrudel erweitert. In diesem Multiplayer kann ein Host bis zu sieben FreundInnen zu einem Spiel einladen. Während der Host die Kontrolle über das Gameplay übernimmt, stimmen seine Gäste mit Mehrheitsentscheidungen über den weiteren Spielverlauf ab. So erleben Host und Publikum eine unvorhersehbare Sichtweise auf die Ereignisse.

Damit Fans noch tiefer in die Lore von The Quarry eintauchen zu können, ist der „Bizarr oder banal“-Podcast nun im Spiel verfügbar. Lauscht der sechsteiligen Mini-Serie um die fiktiven paranormalen Ermittler Grace und Anton, während sie ihre Nachforschungen zu den Ereignissen um das Ferienlager nachgehen.

Zu guter Letzt könnt ihr dank des neusten Patchs die Camp-BetreuerInnen in die Vergangenheit reisen lassen. Die Deluxe Edition von The Quarry bietet ab sofort kostenlosen Zugriff auf kosmetische Outfits, die direkt aus den 80ern stammen. Wer die Standardversion des Titels besitzt, kann dieses kosmetische Pack als DLC erwerben.

The Quarry ist seit dem 10. Juni für PC, PlayStation und Xbox sowohl in digitaler als auch in physischer Edition erhältlich. Mehr Horrorspaß von Supermassive erwartet euch in unserer gestrigen Meldung zu The Devil in Me aus The Dark Pictures Anthology.