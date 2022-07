Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Vor kurzem erst ging der neue Abo-Dienst PlayStation Plus live und lockt bereits jetzt mit zahlreichen Highlights. Das unglaublich süße und hübsche Stray, das am 19. Juli 2022 erscheint ist da nur eines von vielen Playstation-Exklusives, die Extra und Premium Mitgliedern zur Verfügung stehen. Nun präsentiert Sony ein neues System, das an die Achievments und Trophäen auf steam und Co. erinnert. Was hat PlayStation Stars zu bieten?

Das ist die Idee hinter PlayStation Stars

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Im Grunde handelt es sich bei PlayStation Stars um ein freies Belohnungsprogramm für Spieler. Bereits dieses Jahr soll es so weit sein, wenn PlayStation Stars phasenweise in verschiedenen Gebieten erscheinen. Im ersten Blogpost dazu heißt es, dass damit Spieler sich aktiv Belohnungen verdienen können, indem sie bestimmte „Challenges, Aktivitäten und Kampagnen“ absolvieren. Dies wird wahrscheinlich einzeln und als Community funktionieren. Vergleichbares gab es bereits in klein bei Ubisoft und Assassins Creed Valhalla.

Als Beispiel für das Verdienen von Prämie werden z.B. das Freischalten von PS Trophäen oder das Spielen eines bestimmten Titels genannt. Hier gibt es also schon Variationen, sodass uns einfachere, kürzere und längere und härtere Aktivitäten erwarten.

Die gesammelten Punkte, die jeder Nutzer sammeln kann, können im PS Network Store für verschiedenste Goodies ausgegeben werden. Dabei handelt es sich vornehmlich um digitale Abbildungen verschiedenster Sony und PlayStation memorabilia. Sammlerstücke, Figuren und ähnliches aus der PlayStation Welt, kleine Easter Eggs und mehr erwartet uns hier also. Insbesondere PlayStation Fans und Sammler sollten hier voll auf ihre Kosten kommen. Denn kosten tut das ganze nichts, es ist also ein freies, zusätzliches, kosmetisches Belohnungssystem an der man mitmachen kann, aber nicht muss.

Wichtig war es dabei den Entwicklern zu betonen, dass es sich dabei keinesfalls um die in der Gaming-Community verhassten NFTs handelt. Ein gutes Zeichen und Schritt in die richtige Richtung von Sony!