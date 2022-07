Please enable JavaScript play-rounded-fill



Am heutigen Nachmittag hat Square Enix den ersten DLC von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin vorgestellt. Die Prüfungen des Drachenkönigs präsentiert sich in einem neuen Trailer und soll bereits in wenigen Tagen erscheinen.

Ihr habt die Kampagne von Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bereits durch? Dann schreibt euch schonmal den kommenden DLC in die To-Do’s! Die Prüfungen des Drachenkönigs ist der erste DLC des Season Pass und beschert euch eine Reihe neuer Inhalte. Dazu gehören neue Waffen, Jobs und eine neue Ausrüstungskategorie. Diese erlaubt euch den Weg freizusprengen, wenn ihr die neuen Gebiete erkundigt. Davon abgesehen erwarten euch im Season Pass neue Story-Inhalte und Herausforderungen, mit denen ihr euren Spielstil weiter perfektionieren könnt.

In Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin verfolgt ihr Jack und seine Verbündeten Jed und Ash auf ihrer Reise durch Cornelia. Die Gruppe hat es sich zur Aufgabe gemacht, das in Dunkelheit gehüllte Land von seinem Chaos zu befreien. Gefeiert von den Massen als Retter Cornelias stellt sich die Frage, ob es sich bei den dreien um die Krieger des Lichts aus der Prophezeiung handelt. Können sie das Chaos endgültig besiegen?

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ist für PC, PlayStation und Xbox erhältlich. Seht euch hier nochmal das Update während des State of Play an.