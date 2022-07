Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed. Quelle: Amazon Games

Seit gestern ist das Juli-Update „Zauber in Pik“ bei Lost Ark online. Dieses enthält unter anderem die fortgeschrittene Klasse Arkanistin, einen neuen Schwierigkeitsgrad für Raids, eine neue Herausforderung, ein Sommer-Event und kosmetische Sommergegenstände.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Bereits Anfang Juni hatten Amazon Games und Smilegate RPG erste Update-Pläne für diesen Monat veröffentlicht. Vor Kurzem sind sie in ihren Ankündigungen konkret geworden und haben sämtliche neue Features des Monats Juli enthüllt. Zunächst wäre die Veröffentlichung der fortgeschrittenen Klasse Arkanistin. Mit Magie und ihren besonderen Karten hat sie einige Asse im Ärmel und kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden. Welche Features die mittlerweile dritte fortgeschrittene Magierklasse mit sich bringt, erfahrt ihr in der Lost Ark-Akademie.

Ein weiteres bekanntes Feature ist der neue Schwierigkeitsgrad „Höllisch“ der Legions-Raids. Wer sich dieser gewaltigen Herausforderung stellt, wird unter anderem mit Titeln, Erfolgen und Festungsgebäuden belohnt. Was den neuen Schwierigkeitsgrad so schwierig gestaltet, erfahrt ihr im Überblick.

Kurzzeitige Abkühlung von den hitzigen Gefechten verspricht das neue Sommer-Event von Lost Ark. In dem Swimmingpool des Maharaka-Paradies‘ werdet ihr mit einer Wasser-Pro ausgestattet, mit der ihr auf eure Gegner schießt. Ziel ist es, eure Gegner aus der sich ständig verkleinernden Arena zu schießen. Das Event findet alle zwei Stunden statt und belohnt Teilnehmende mit Maharaka-Blättern, die bei einem Event-Verkäufer gegen verschiedene Belohnungen eingetauscht werden können.

Zu guter Letzt erwartet euch die Abgrund-Dungeon-Herausforderung. In diesen Battles passt sich eure Kraft der eures Gegners an. Je größer die Schwierigkeit, desto größer die Belohnung. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmende wechselnde Verstärkungsmaterial-Auswahlbeutel sowie eine Menge Karten. Dem Abgrund-Dungeon könnt ihr euch pro Kader einmal in der Woche stellen.