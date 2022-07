Das Endurance Update von No Man’s Sky hält große Veränderungen für euch bereit. Diese umfassen vor allem eine Generalüberholung eures Frachters und wie ihr den Weltraum während eures Aufenthalts wahrnehmt. Wir fassen euch im Folgenden alles Wichtige zusammen.

Der Frachter ist nicht nur einer der zentralen Orte eures Spiels, er steht auch im Zentrum des kommenden No Man’s Sky Updates Endurance. Entwickler Hello Games hat den gewaltigen Weltraumschiffen eine Generalüberholung verpasst, die das Leben darauf nicht nur schöner, sondern auch angenehmer gestalten. Zum Beispiel sind eure Basen nun mit einer neuen Brücke ausgestattet, mit der ihr nicht nur eure Flotte befehligen könnt. Ihr habt direkten Zugriff auf Warp und Teleportation. Eure angeheuerte NPC-Crew lebt und arbeitet nun ebenfalls auf eurem Frachter, sodass eure Basis lebendiger wirkt.

Darüber hinaus könnt ihr eure Frachter mit verschiedenen Erweiterungen wie den landwirtschaftlichen Modulen und Scannern ausstatten. Besucht diese neuen Räume, indem ihr über äußere Gehwege einen Weltraumspaziergang macht. Wer sich die unendlichen Weiten des Alls genauer ansehen möchte, kann die Außenplattformen besuchen und dort direkt in die Sterne sehen.

Auch die Weiten des Weltraums von No Man’s Sky haben einige Upgrades erhalten. So treten Asteroiden nun in mehr Variationen und größeren Mengen auf. Ähnliches gilt für Schwarze Löcher und galaktische Nebel, die jetzt in neuer Schönheit bewundert werden können.

Auf eurer Reise durchs All könnt ihr nun auf organische Fregatten stoßen. Diese sind prozedural generiert und können sich in Form, Farbe und Tentakelkonfigurationen unterscheiden. Baut euch selbst eine Flotte dieser wundersamen Wesen und verbessert ihre Eigenschaften, indem ihr sie vom Flotten-Management-Bildschirm aus steuert.

Weitere Details zum Endurance Update von No Man’s Sky findet ihr im offiziellen Blogeintrag. In einem weiteren Beitrag berichten wir euch vom Sentinel Update.