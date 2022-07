Seit vier Jahren veranstaltet Hasbro mittlerweile die NERF Dart Blaster Liga. Wenn im Sommer wieder heiße Temperaturen nach draußen locken, ziehen vier Teams wieder ihre Blaster und treten in spannenden Wettkämpfen gegeneinander an. Wir verraten euch, was der erste Spieltag der NDBL 2022 bisher bereit gehalten hat.

Wer schnappt sich in diesem Jahr den heißbegehrten Wanderpokal und fährt als Sieger der NDBL 2022 nach Hause? Ist es der dreimalige Sieger Team Beaver Fang? Oder kann das ewig zweitplatzierte Team Snake Bite endlich zeigen, was in ihm steckt? Vielleicht schlagen aber auch Team Dino Claw oder Team Tiger Strike zu und schnappen sich den Sieg.

Der erste Spieltag ist bereits angebrochen, drei von vier Halbzeiten sind bereits gespielt. Der Parkour hielt einige knifflige Herausforderungen bereit, doch die bisher angetretenen Teams haben alles gegeben. Eine Kostprobe haben wir mit der ersten Halbzeit von Team Dino Claw gegen Tiger Strike für euch. Das erste Match von Team Beaver Fang vs Team Snake Bite könnt ihr euch hier ansehen.

Aktuell liegt Team Beaver Fang mit stolzen 14 Punkten in Führung, doch Team Dino Claw sitzt ihm mit 12 Punkten im Nacken. Während Team Tiger Strike noch an die Startlinie gebeten wird, bildet Team Snake Bite aktuell mit 8 Punkten das Schlusslicht. Ihr seid heiß auf mehr? Dann schaut doch auf dem YouTube Kanal von NERF Teamsport vorbei und freut euch jeden Freitag und Samstag auf neue Videos der aktuellen Liga.



Wenn ihr selbst eure eigenen Matches austragen möchtet, könnt ihr euch auf der offiziellen Website die Spielregeln von NERF Teamsport durchlesen. Kreiert euren eigenen Parkour und zeigt euren Gegnern, wer treffsicherer am Blaster ist. Die Matches des letzten Jahres präsentieren wir euch in einem weiteren Beitrag.