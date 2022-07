Please enable JavaScript play-rounded-fill



Kaum zu glauben, aber vor erst einem Jahr veröffentlichten The Farm 51 und All in! Games das packende Horror-RPG Chernobylite. Um diesen großartigen Meilenstein zu zelebrieren, gibt es einige Geschenke für die Community. Euch erwarten ein gratis DLC sowie eine Plüsch-Version des Black Stalkers.

Am 28. Juli 2021 erschien Chernobylite als Vollversion für PC. In den Monaten darauf folgten der Release auf PlayStation und Xbox, sowie die Veröffentlichung verschiedener DLCs. Seit dem Early Access, der bereits 2019 startete, konnte das Horror-Survival-Game eine breite Masse von Fans für sich gewinnen. Den Weg bis zum heutigen Tag und die damit erzielten Erfolge halten Entwickler und Publisher in einer Grafik fest.

Um das einjährige Jubiläum von Chernobylite zu zelebrieren, gibt es eine Sale-Woche, die mit dem 1. August startet. In dieser Woche könnt ihr das Basisspiel und alle bisher veröffentlichten DLCs mit einem Rabatt von 30% käuflich erwerben. Davon abgesehen ist ab sofort der DLC Chernobylite Short Story: The Arrival kostenlos auf Steam und GOG erhältlich. In dieser Erweiterung wird die Geschichte des Companion Sashko weiter erzählt. Im weiteren Jahresverlauf sollen mehr DLCs folgen.

Wer es besonders kuschlig mag, kann ab sofort bei Makeship vorbei schauen. Dort findet gerade eine Crowdfunding-Kampagne für ein Black Stalker Plüschtier statt. Wer bis zum 25. August an der Aktion teilnimmt, kann sich einen der 16cm großen Plüschis sichern. Wie The Farm 51 in einer offiziellen Pressemitteilung erklärt, ist das Plüschtier 0% radioaktiv, aber das dafür 1000% knuffig. Zumindest letzterem Urteil schließen wir uns direkt an. 😉