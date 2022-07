Please enable JavaScript play-rounded-fill



Entspannt bei heißen Temperaturen in der Sonne chillen?! Nicht in der Riders Republic! Die Season 3 Sommerpause hat offiziell begonnen und hält in dem kommenden sieben Wochen spannende Aktivitäten für euch bereit. Wir liefern euch eine Übersicht.

Die Sonne knallt und alle sind in Feierlaune. Das ist Sommerpause, die mittlerweile dritte Season von Riders Republic. Unter anderem steht diese Saison im Zeichen des Klimaschutzes zusammen mit dem Project Rebirth. Ab sofort findet ein zweiwöchiges Event statt, in dem ihr mehr über euren Einsatz zur Klimarettung erfahren könnt. In der neu ausgestatteten Ridge könnt ihr jede Menge Saatgut sammeln und eine abgeholzte Fläche in den Canyonlands bepflanzen. Ab dem 31. Juli wird dort ein Massenstartrennen verfügbar sein. Einen Tag vorher, am 30. Juli, könnt ihr an einem Marsch fürs Klima teilnehmen. Wer mitmacht, kann sich am Green Game Jam Teilnahme-Hoodie oder dem elektrischen Wingsuit Sunkeeper erfreuen.

Quelle: Ubisoft

Davon abgesehen bietet euch Sommerpause neue Emotes, neue Outfits und einen neuen Sponsor. Davon abgesehen sind auch die Bikes Juggernaut und Scharfschütze wieder mit am Start. Wer sich dem Saisonfortschritt stellt, kann bis zu 20 Stufen freischalten und so exklsuive saisonale Belohnungen freischalten. Wer in der Riders Republic besonders hoch hinaus möchte, kann sich den Year One Pass sichern. Dazu findet ihr alles Wichtige auf der offiziellen Website heraus.

In einem weiteren Beitrag stellen wir euch die Season 2 Showdown vor.