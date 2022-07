Please enable JavaScript play-rounded-fill



Im Mai hatte Frogwares das Project Palianytsia angekündigt. Am gestrigen Abend enthüllte das ukrainische Entwicklerstudio endlich den mysteriösen Titel. Sherlock Holmes The Awakened ist ein umfangreiches Remake des im Jahr 2006 erschienen Horror-Mystery-Games. Was genau auf uns zukommt, verraten wir euch im Beitrag.

Nachdem wir seine Anfänge in Sherlock Holmes Chapter One erleben durften, wird es Zeit einen routinierteren Meisterdetektiv in Sherlock Holmes The Awakened kennenzulernen. In diesem düsteren Horror-Mystery-Game begleiten wir Sherlock zusammen mit John Watson auf seinem ersten großen Fall. Was mit einigen vermissten Personen beginnt, entpuppt sich schnell als gefährliches Konstrukt aus Verschwörungen, die mit einem schaurigen Kult zu tun haben. Dieser betet den unheimlichen Gott Cthulhu an und plant die Verwirklichung einer uralten Prophezeiung. Die Grenzen zwischen Übernatürlichem und Wahnsinn verschwimmen, während ihr auf eurer Jagd vier Locations aufsucht: Das viktorianische London, eine schweizer Psychiatrie, die Bayous von New Orleans und die schottischen Highlands.

Quelle: Frogwares

Neue Umstände, neue Möglichkeiten für Frogwares

Normalerweise hätte Forgwares keine Probleme das aktuelle Projekt selbst zu finanzieren. Doch in der aktuellen Kriegssituation geht es dem ukrainischen Entwicklerstudio um „anhalten, reformieren und anpassen“, wie Sergey Oganesyan, Marketing Manager von Frogwares erklärt. Deshalb hat man sich dazu entschlossen eine Kickstarter-Kampagne zu starten, die den Titel mitfinanzieren soll. Sobald diese online ist, enthüllt Frogwares den Trailer und weitere Details über die Gameplay-Mechaniken.

Bisher konnte der Entwickler folgende Infos zu Sherlock Holmes The Awakened bekannt geben:

Das Game wird von Grund auf ein Remake sein, der mit der Unreal Engine 4 entwickelt wird. Außerdem erwarten euch komplett neue Gameplay-Mechaniken sowie moderne Kameraeinstellungen, Animationen und Cutscenes. Da einige Veränderungen an Handlung und Timeline gibt, muss auch die Synchronisation neu aufgenommen werden.

Das bedeutet: Selbst wenn ihr Sherlock Holmes The Awakened bereits 2006 gespielt haben solltet, erwartet euch mit diesem Remake ein neues Spielgefühl. Das Horror-Game soll zu einem unbekannten Zeitpunkt für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen.