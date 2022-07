Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nach den ersten Weltkrkiegs-Gefechten in Tannenberg letzte Woche wird es diese Woche im Epic Game Store deutlich entspannter. Zumindest mit dem Gratis-Spiel der Woche. Denn der Lawn Mowing Simulator ist perfekt für alle Feierabend-Simulatoren-Fans, die Befriedigung durch das Absolvieren einer einfachen Aufgabe empfinden. Bis zum 04. August könnt ihr euch das Spiel von Skyhook Games gratis abholen, eurem Account hinzufügen und für immer behalten.

In wunderschönen Landschaften in der britischen Provinz gibt es nur euch, das weite Land und euren Rasenmäher. Die Aufgabe, einen schön gemähten Rasen hinterlassen. Und natürlich vor allem Ruhe und Erholung dabei zu finden. Nur dieser Simulator ermöglicht es euch, eine große Bandbreite an authentischen Mähern zu benutzen, lizenziert von renommierten Herstellern, während man selbst eine eigene Rasenpflegefirma aufbaut. Falls man will, hat Lawn Mowing Simulator also durchaus einen gewissen Anspruch. Hauptsächlich geht es aber wirklich nur drum, was der Titel schon vermuten lässt.

Grafisch hübsch anzusehen ist die digitale Meditationsstunde auch noch. Verschiedene Levels sorgen für genug Abwechslung beim Mähen des englischen Grüns.

Dazu gibt es neben mehreren Spielmodi auch mehrere Levels in denen ihr euch, wahlweise auch mit euren Mitstreitern, in verschiedenen Levels unter Beweis stellt. Lawn Mowing Simulator verfügt über eine einzigartige realistische Spielmechanik, die das Rasenmähen noch realistischer macht. Um Erfolg zu haben, müsst ihr präzise und genau arbeiten. Kein Grashalm darf rausstechen, wenn ihr die volle Punktzahl und die Zufriedenheit eurer Kunden wollt.