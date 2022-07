Please enable JavaScript play-rounded-fill



Nachdem letzte Woche vor allem Plattformer und Strategiespiele im Fokus standen, wird es diese Woche bei den Gratis-Games im Epic Games Store ernst und Schießlastig. Mit Tannenberg erwartet euch ein waschechter Erster Weltkriegsshooter für bis zu 64 Spieler!

Statt sinnbefreiten Schießgeplänkeln á la Call of Duty erwarten euch in Tannenberg gewaltige Massenschlachten an der Ostfront zwischen dem Deutschen Kaiserreich, Österreich-Ungarn und dem Russischen Imperium. Über 50 Waffen, acht große Karten, die Spielern taktischen Freiraum bieten sowie detailgetreue Darstellung von Waffen und Uniformen versprechen eine authentische Erster-Weltkrieg-Atmosphäre, wie man sie in einem Multiplayer-Shooter lange nicht mehr gesehen hat. Zwar sind die Weltkriege schon immer ein beliebtes Motiv für Shooter-Spiele gewesen, keins hat sich dabei aber so sehr und so gelungen auf die Ostfront sowie die Schlacht von Tannenberg konzentriert wie dieser gleichnamige Titel von M2H und Blackmill Games.

Die Darstellung der Schlachten und der Gewalt in Tannenberg unterscheidet sich stark von der Shooterkonkurenz

Falls man für die gigantischen und auf viel Taktik und Manöver fordernden Massenschlachten mal keine 63 Freunde zusammenfindet, füllen KI-Mitspieler- und Gegner die lichten Reihen. Das funktioniert ganz von selbst und dem authentischen Spielgefühl tut das kein Abbruch. Denn auf den großen Maps von Tannenberg kommt es auf viel mehr an als einzelne kurze Feuergefechte. Nur wer zusammen agiert und mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt, kann obsiegen. Für alle, die mal eine andere Shooter-Erfahrung machen wollen, ist Tannenberg, die eigenständige Erweiterung von Verdun, einem ebenso bemerkenswerten Ersten Weltkriegshooter, eine deutliche Empfehlung.

Wie immer gilt das Angebot genau eine Woche lang, noch bis zum 28. Juli 16:59 Uhr. Danach erwartet uns die nächste Ladung an spannenden Gratis-Spielen im Epic Games Store.