Am gestrigen Abend veröffentlichte Frogwares den Reveal-Trailer zum kommenden Horror-Detective-Spiel Sherlock Holmes The Awakened. Außerdem veröffentlichte das ukrainische Entwicklerstudio ein Video, das die Entscheidung zur Kickstarter-Kampagne rechtfertigt.

Düster, bedrohlich und atmosphärisch präsentiert sich der Reveal-Trailer von Sherlock Holmes The Awakened. Wir sehen das Ermittlerduo Holmes und Watson auf einem Ruderboot in den Sümpfen von New Orleans vor einer Gruppe Polizisten flüchten. Beide entkommen nur knapp den Gewehrschüssen, während sie tiefer ins Sumpfgebiet vordringen. Als ob die nächtliche Sumpfszenerie mit von den Bäumen hängenden Leichen nicht bedrohlich genug wäre, scheint Sherlock allmählich den Bezug zur Realität zu verlieren. Ein dramatischer Auftakt für ein Game, in dem die Grenzen zwischen Mystery und übernatürlichem Wahnsinn verschwimmen.

Das Entwicklerstudio Frogwares besteht aus über 90 Mitarbeitern und hat seit der Gründung im Jahr 2000 über 20 Videospiele entwickelt. Unter normalen Umständen wäre die Selbstfinanzierung für Sherlock Holmes The Awakened selbstverständlich. Doch der russische Angriffskrieg auf die Ukraine wirkt sich auch auf das Studio aus. Die MitarbeiterInnen arbeiten von überall in Europa aus und versuchen sich stetig neu zu formieren und zu adaptieren. Diese Zusatzarbeit verschlingt Kapital, das eigentlich in die Spielentwicklung gehen würde.

Deshalb hat sich Frogwares für eine Kickstarter-Kampagne entschieden, mit der Fans dem ukrainischen Entwicklerstudio unter die Arme greifen können. Wer das Team unterstützt, erhält unter anderem die Chance im Spiel verewigt zu werden. Aber auch andere digitale Belohnungen sind geplant, um sich für die Unterstützung erkenntlich zu zeigen. Wenn ihr also finanziell dazu in der Lage seid, schaut doch bei der Kickstarter-Kampagne vorbei und unterstützt Frogwares bei der Entwicklung.

Sherlock Holmes The Awakened soll Mitte 2023 für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch erscheinen. Falls es die Gegebenheiten möglich machen, möchte man den Titel auch früher veröffentlichen.