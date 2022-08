Please enable JavaScript play-rounded-fill



Einer der Geheimtipps des Jahres steht euch jetzt zur Verfügung. Cult of the Lamb von Massive Monster und Devolver Digital steht ab sofort auf sämtlichen verfügbaren Plattformen bereit.

Na, habt ihr Bock einen Kult zu gründen? Jetzt habt ihr die Gelegenheit dazu! In Cult of the Lamb legt ihr als kleines Schäfchen los und erfüllt die Wünsche des Einen, der wartet. Schließlich hat er euch vor dem Tod befreit, also könnt ihr ihm den kleinen Gefallen tun und einen Kult in seinen Ehren gründen. Wie genau das von statten geht, haben wir euch bereits in der Vergangenheit erklärt. Außerdem haben wir euch wichtige NPCs vorgestellt und eure Gegner des falschen Glaubens enthüllt.

Wie groß der Hype um Cult of the Lamb ist, steht außer Frage. Wie die Steam DataBase zeigt, gehört der Indie-Titel zu den Top 20 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam. Auch Twitch und YouTube sind voll mit Videos zur Demo des Titels. Die Begeisterung ist auch auf den sozialen Medien zu sehen. Wie die Hashtag-Suche auf Twitter zeigt, freuen sich Fans schon seit Stunden auf den Release, der um Punkt 18 Uhr erfolgt ist.

Wer Cult of the Lamb am PC zockt, hat mit dem heutigen Tag auch Zugriff auf den DLC The Cultist Pack. Diese enthält 5 neue Kultanhänger sowie 7 einzigartige Dekorationen. Ihr könnt die Erweiterung separat für knapp 5 Euro erwerben oder ihr legt euch das Bundle, bestehend aus Basisspiel und DLC, für knapp 28 Euro zu. Der Launch auf den Konsolen soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wir wünschen euch einen höllisch guten Spielspaß!