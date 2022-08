Please enable JavaScript play-rounded-fill



Entwickler Infinity Ward füttert seine Community mit Neuigkeiten zu Modern Warfare 2. In einem kurzen Video gehen die Entwickler auf das Design der kommenden Map Farm 18 ein.

Wenn das Konzept der bereits bekannten Map Shoot House auf eine Zementfabrik trifft, was entsteht dann? Genau, die neue Map Farm 18 in Modern Warfare 2! Wie die Entwickler von Infinity Ward erklären, findet ihr euch in diesem Setting auf einem großen, industriellen Gelände wieder. In dessen Zentrum befindet sich eine „Shoot House-Situation“, die euch knallharte Action verspricht. Wenn ihr es etwas entspannter angehen möchtet, könnt ihr euch aus dem Zentrum in abgelegenere Bereiche zurückziehen.

Wenn das grundlegende Design einer Map abgesegnet worden ist, geht es an die Details. In diesem Schritt geht es um Details, die SpielerInnen in ihr Gameplay integrieren können. Uneinsichtige Ecken, leerstehende Busse und bewachsene Parkecken bieten zum Beispiel ein perfektes Versteck für einen Hinterhalt. Gerade Laub stellt eine Herausforderung dar. Zu viel davon und das Spiel ist nicht balanciert. Zu wenig und es wirkt nicht mehr realistisch. So ist die Entwicklung einer Map ein ständiges Hin und Her mit viel Abwägen und Ausprobieren.

Modern Warfare 2 soll am 28. Oktober für PC, PlayStation und Xbox erscheinen. In einem weiteren Beitrag nennen wir euch die Beta-Termine und zeigen euch die Map Marina Bay Grand Prix.