Volition liefert uns einen Gameplay Overview-Trailer zu Saints Row. In diesem neuen Video lernen wir die Gangs von Santo Ileso sowie unsere eigenen Gang-Mitglieder genauer kennen. Wie facettenreich die kriminellen Banden der Stadt sind, verraten wir euch in unserem Überblick.

Santo Ileso – eine magische Schönheit voller Möglichkeiten und euer großer Spielplatz ins Saints Row. Erkundet unterschiedliche Stadtteile, die euch ein glitzerndes Nachtleben, staubige Straßen und endlose Wüsten bieten. In diesen verschiedenen Vierteln treiben sich natürlich unterschiedliche Gangs herum, deren Aufmachungen unterschiedlicher nicht sein könnten.

Zum einen wären da die Los Panteros, die sich als Schmuggler einen Namen gemacht haben und dafür bekannt sind, sich überall einzumischen. Zum anderen wären da The Idols, bei denen das „E“ in verrückt für EDM steht. Die Gruppe arbeitet als führerloses Kollektiv in knallbunten Farben und einer Menge Munition in den Patronengürteln.

Wie ein vorheriger Gameplay-Trailer verraten hat, gibt es noch die Marshalls, die sich selbst wahrscheinlich nicht als Gang bezeichnen würden. Diese Gruppe zeigt, was passiert, wenn Sicherheitstechnologie privatisiert und das Gesetz in eigene Hände genommen wird. Draußen in der Wüste erwartet euch eine weitere, verrückte Gang, deren Name allerdings nicht enthüllt wird.

Aber was wäre Saints Row ohne die Saints? Natürlich habt auch ihr eine Gruppe von fähigen Freunden hinter euch versammelt. Zum Beispiel kümmert sich Eli um das strategische Business. Er investiert eure hartverdiente Kohle in neue Unternehmungen, um euren Reichtum weiter anzuhäufen. Wenn ihr eine Fluchtfahrerin braucht, ist Nina zur stelle. Ihrer Fähigkeiten hinterm Steuer lassen brenzliche Situationen weit hinter euch zurück. Das dritte Mitglied in der Gruppe ist Kev, der für die nötige Party-Atmosphäre mit seinen Skills als Koch und DJ glänzt.

Saints Row heizt euch ab dem 23. August ordentlich via PC, PlayStation und Xbox ein. Weitere Infos zum Spiel haben wir in unserer Übersicht für euch.