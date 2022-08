PlayStation beginnt die Werbetrommel für God of War Ragnarök zu rühren. Bevor im November God of War Ragnarök die Geschichte von Vater und Sohn weiter erzählt, wird es Zeit nochmal einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Myths of Midgard fasst euch die vergangenen Ereignisse aus dem vorangegangenen Titel zusammen.

Das mittlerweile vier Jahre alte Action Adventure God of War ist mit 20 Millionen verkauften Kopien die bisher beliebteste Eigenproduktion der PlayStation Studios. Am 9. November soll die epische Geschichte mit God of War Ragnarök weiter erzählt werden.

Die Ereignisse des beliebten Vorgängers hat PlayStation in einem neuen Promo-Video zusammengefasst. In Myths of Midgard wird euch die vorangegangene Handlung in Form eines animierten Märchenbuchs und Reimform näher gebracht.

Falls die Reimform von Myths of Midgard eher nichts für euch ist, könnt ihr die bisherigen Geschehnisse im PlayStation Blog noch ein weiteres Mal nachlesen.

Sämtliche Infos zu God of War und God of War Ragnarök gibt es in der Übersicht für euch. God of War Ragnarök wird am 9. November für die PlayStation exklusiv für die PlayStation erscheinen. Wenn ihr vorbestellen möchtet, konnt ihr das hier tun.