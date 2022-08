Metal-Fans, aufgepasst! Auch ihr kommt während der diesjährigen Gamescom auf eure Kosten. Funcom und The Outsiders veranstalten als Promo-Aktion für Metal: Hellsinger ein Konzert, das während der Gaming-Messe stattfinden wird.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ihr seid eine Halbdämonin, die allgemein als die Namenlose bekannt ist. Angestachelt von Rachegelüsten greift ihr zu den Waffen und startet einen schrecklichen Angriff auf alle Ebenen der Hölle. Auf eurem Weg schießt ihr euch durch Horden von Dämonen, um schließlich zu der Roten Richterin, der Herrscherin der Hölle, zu gelangen.

Doch Metal: Hellsinger hat mehr als nur den Ego-Shooter-Aspekt zu bieten. Hier kommt es auch auf den richtigen Rhythmus an. Wer im Takt angreifen kann, erlebt nicht nur, wie die Angriffe immer mehr Schaden austeilen. Auch die Musik wird immer komplexer, bis ihr zur instrumentalen Melodie schließlich den Gesang freischaltet.

Die Musikstücke von Metal: Hellsinger wurden eigens für den Rhythmus-Shooter konzipiert. Hierfür haben Entwickler The Outsiders und Publisher Funcom einige Stars der Metal-Szenen zum Mikrofon gebeten. So erwarten euch unter anderem die Stimmen von Serj Tankian (System of a Down), Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy) und Tatiana Shmailyuk (Jinjer).

Metal-Konzert während der Gamescom

Um den bevorstehenden Release von Metal: Hellsinger zu zelebrieren, veranstalten Entwickler und Publisher ein Konzert, das bisher größte, das auf einer Gamescom stattgefunden hat. Euch erwarten Größen wie Alissa (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Dennis Lyxzen (Refused/INVSN), James Dorton (Black Crown Initiate) und Mikael Stanne (Dark Tranquility). Begleitet werden die KünstlerInnen von dem Duo Two Feathers, das die offiziellen Songs des Spiels komponiert und eingespielt hat.

Wenn ihr auch an dieser epischen Konzerterfahrung teilnehmen möchtet, findet euch am 25. August in Halle ein. Der Einlass für VIPs beginnt um 17 Uhr, der Public Access startet um 18 Uhr. Um 19 Uhr beginnt schließlich das Konzert.

Metal: Hellsinger erscheint am 15. September auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Mehr höllisch guten Spielspaß haben wir mit Cult of the Lamb für euch.